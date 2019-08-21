HABER

AK Parti'li Ünal: 23 Ağustos'ta kendisini aileye ait hissedenler davet edilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 14:10 | Son Güncelleme

  AK  Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "23 Ağustos'ta AK Parti'nin 18'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla aile içinde bir kutlama yapacağız.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "23 Ağustos'ta AK Parti'nin 18'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla aile içinde bir kutlama yapacağız. Kendisini aileye ait hissedenleri davet edeceğiz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, medyanın Ankara temsilcileri ile bir araya geldi. Burada konuşan Ünal, Kurban Bayramı'na denk gelen 14 Ağustos'ta 18'inci yaşına giren AK Parti'nin 23 Ağustos’ta yapılacak kuruluş yıldönümü kutlamalarına ilişkin bilgi verdi. Ünal, 23 Ağustos’ta ATO Congresium'da saat 17.00'de gerçekleşecek kutlamalara kimlerin davet edilip edilmediği sorusuna, "Kimlerin katılıp katılmayacağını isim isim konuşmak yerine kendisini aileye ait hissedenlerin davet edileceğini söylememiz yeterlidir. Kendisini aileye ait hissetmeyenleri davet etmemiz beklenemez" yanıtını verdi.

Kutlamaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağını vurgulayan Ünal, "Cumhurbaşkanımızın, genel başkanımızın katılımıyla sadece kurucularımız, MKYK üyelerimiz, il başkanlarımız, belediye başkanlarımız ve parti organlarından oluşan içe dönük bir toplantı gerçekleştireceğiz. İçe dönük olacak bu kutlamaya diğer partilerden isimler davet edilmeyecek" dedi.

GÜL, DAVUTOĞLU VE BABACAN DAVET EDİLMEDİ

Bu arada kuruluş kutlamalarına eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Bakan Ali Babacan ile Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun davet edilmediği de öğrenildi. Konuklara, 23 Ağustos'ta 18'inci yıla özel hazırlanan bir marş dinletilecek. Ayrıca 18 yıllık tarihi özetleyecek ve tüm siyasi dönemlerin ve figürlerin yer alacağı, 'Bir zaman tüneli' isimli film gösterilecek. Bununla birlikte 18 yıla özel bir de sergi yer alacak. Kutlamalara 14 Ağustos'ta 18 yaşına giren 18 genç de davet edilecek.

Haber: Tuba ATAV/ANKARA, (DHA)-

Harabeye dönmüştü! 128 yıllık bina yeniden hastane olacak Harabeye dönmüştü! 128 yıllık bina yeniden hastane olacak
Vatandaşların 5 metre yükseklikteki orman manzaralı salıncağa ilgisi yoğun olduVatandaşların 5 metre yükseklikteki orman manzaralı salıncağa ilgisi yoğun oldu
Kırıkkale'de sağanak etkili olduKırıkkale'de sağanak etkili oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Monaco resmen açıkladı! Falcao'da sıcak gelişme

Monaco resmen açıkladı! Falcao'da sıcak gelişme

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Program için çekim yapan ekip haberin kendisi oldu!

Program için çekim yapan ekip haberin kendisi oldu!

Kötü kokular mahalleyi sarınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Kötü kokular mahalleyi sarınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

35 yıl sonra tersine döndü! Bir ilçe bunun sevincini yaşıyor

35 yıl sonra tersine döndü! Bir ilçe bunun sevincini yaşıyor

29 ilde dev operasyon! 418 gözaltı

29 ilde dev operasyon! 418 gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Deniz Gezmiş'in yakın arkadaşlarından Zihni Çetiner öldü

Deniz Gezmiş'in yakın arkadaşlarından Zihni Çetiner öldü

"Pusucu" teröriste, jandarmadan pusu! Böyle yakalandı

"Pusucu" teröriste, jandarmadan pusu! Böyle yakalandı

Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i öldüren Cemil Karanfil'in cezası belli oldu

Cemil Karanfil'in cezası belli oldu!

Aranan terör ve yaralama şüphelisi HDP binasında yakalandı

HDP binasında yakalandı!

Şanlıurfa'da canlı bombanın yakalanma anı görüntüsü ortaya çıktı!

Canlı bombanın yakalanma anı ortaya çıktı!

Jandarma Genel Komutanı: Dağlar teröristlerden tamamen temizlendi

Jandarma Genel Komutanı: Teröristlerden tamamen temizlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.