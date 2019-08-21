AK Parti'li Ünal: 23 Ağustos'ta kendisini aileye ait hissedenler davet edilecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "23 Ağustos'ta AK Parti'nin 18'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla aile içinde bir kutlama yapacağız. Kendisini aileye ait hissedenleri davet edeceğiz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, medyanın Ankara temsilcileri ile bir araya geldi. Burada konuşan Ünal, Kurban Bayramı'na denk gelen 14 Ağustos'ta 18'inci yaşına giren AK Parti'nin 23 Ağustos’ta yapılacak kuruluş yıldönümü kutlamalarına ilişkin bilgi verdi. Ünal, 23 Ağustos’ta ATO Congresium'da saat 17.00'de gerçekleşecek kutlamalara kimlerin davet edilip edilmediği sorusuna, "Kimlerin katılıp katılmayacağını isim isim konuşmak yerine kendisini aileye ait hissedenlerin davet edileceğini söylememiz yeterlidir. Kendisini aileye ait hissetmeyenleri davet etmemiz beklenemez" yanıtını verdi.

Kutlamaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağını vurgulayan Ünal, "Cumhurbaşkanımızın, genel başkanımızın katılımıyla sadece kurucularımız, MKYK üyelerimiz, il başkanlarımız, belediye başkanlarımız ve parti organlarından oluşan içe dönük bir toplantı gerçekleştireceğiz. İçe dönük olacak bu kutlamaya diğer partilerden isimler davet edilmeyecek" dedi.