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AK Partili Ünal: "AK Parti 18. kuruluş yıl dönümü davetlileri ‘kendisini aileden görenler’ olacak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.08.2019 13:11 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti’nin 18.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti’nin 18. kuruluş yıl dönümü etkinliğine katılacak davetlilerin ‘kendisini aileden görenler’ olacağını söyledi.
AK Parti, 18. kuruluş yıl dönümüne hazırlanıyor. Kuruluş yıl dönümü etkinliği ile ilgili basın mensuplarını bilgilendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, törenin ATO Congresium’da yapılacağını belirterek, 18. yıla özel marş hazırlandığını kaydetti. Etkinlikte AK Parti tarihini anlatan 2001’den bu yana tüm aktörlerin yer alacağı bir filmin gösterileceğini kaydeden Ünal, "Bu film 18 yılın özeti olacak" diye konuştu.
Etkinliğe kurucu üyelerin, bakanların, önceki dönem ve mevcut milletvekillerinin, MKYK üyelerinin, kadın gençlik kolları MKYK üyelerinin, il başkanlarının, belediye başkanlarının katılacağını belirten Ünal, 14 Ağustos 2001 doğumlu gençlerden seçilen 18 kişinin de katılacağını söyledi. Ünal, davetlileri ‘kendisini aileden görenler’ diye nitelendirdi.

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