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AK Partili Ünal: Bir avuç vesayet elitini darmaduman ettik

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.03.2019 14:41 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, geçmişte ülke ile ilgili kararları kendisini devletin sahibi zanneden Ankara'daki bir avuç vesayet elitinin verdiğini belirterek, "Bunları ne yaptık biz; bunları darmaduman ettik" dedi.

AK Partili Ünal: Bir avuç vesayet elitini darmaduman ettik

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, geçmişte ülke ile ilgili kararları kendisini devletin sahibi zanneden Ankara'daki bir avuç vesayet elitinin verdiğini belirterek, "Bunları ne yaptık biz; bunları darmaduman ettik" dedi.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Battalgazi Devlet Hastanesi'nin temel atma törenine katıldı. Yıkılan eski hastanenin yerine yapılacak olan yeni hastanenin temel atma törenine; Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık, Bülent Tüfenkci, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Temel atma töreninde konuşan Mahir Ünal, parlamenter sisteminin deve kuşu gibi olduğunu ve ülkeye ilişkin kararların geçmişte kendisini devletin sahibi zanneden bir avuç vesayet elitinin verdiğini söyledi. Ünal, şöyle dedi:
"Millet sandıkta seçiyor, seçtikleri Ankara'ya gidiyor, Ankara'ya gittiklerinde kendisini devletin sahibi gören, siyasete saygı duymayanlar diyorlardı ki; 'Siz yolcusunuz, biz hancı.' Şimdi, 'Bu hükümet sistemi bir arabaya benzer' dedim, bir arabaya benzetelim. Sizin seçtikleriniz şoför koltuğuna oturunca bakıyor ki sağda birisi daha oturuyor. 'Sen kimsin?' diyor. 'Ben arabanın sahibiyim' diyor ama onun da önünde direksiyon var, onun da önünde gaz var, debriyaj var, fren var. 'Peki, ben' diyor. 'Sen bugün var yarın yoksun, devletin sahibi benim' diyor. Karar verip direksiyonu sola çevireceksiniz, o sağa çeviriyor. 'Cumhurbaşkanı seçeceğim' diyorsunuz, 'Öyle cumhurbaşkanı seçemezsin, o kararı ben veririm' diyor. Hatırlarsanız '367' diye bir şey çıkarmışlardı. 'Başörtüsü yasağı' diyorsun, 'Başörtü yasak kardeşim' diyor. 'İmam hatipliler orduya' diyoruz, 'Yok imam hatiplileri orduya alamazsın' diyor. 'İmam hatipliler üniversiteye' diyoruz, 'Hayır hayır katsayı koyarım, oraya giremezsin' diyor. Kim veriyor kararı? Siyaset vermiyordu, kendisini devletin sahibi zanneden Ankara'daki bir avuç vesayet eliti karar veriyordu. Bunları ne yaptık biz; bunları darmaduman ettik. 1950'de Adnan Menderes'in 'Yeter, söz milletindir' dediği aşamayı 'Yeter, söz de karar da milletindir' dedi Recep Tayyip Erdoğan ve 'Devleti milletin seçtikleri yönetir' dedi. Buna alışmakta zorlandılar, halen zorlananlar var. Söz de karar da milletindir. Milletin temsilcileri eliyle millet devleti yönetir."
Konuşmaların ardından törende protokolün butona basmasıyla Battalgazi Devlet Hastanesi'nin temeline ilk harç döküldü.

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