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AK Partili Ünal Bir gün de FETÖ'ye, PKK'ya saldırıya geçin

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 18:03 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CHP ve İYİ Parti'nin PKK ve FETÖ'ye hiç laf etmediğini belirterek, Bir gün de FETÖ'ye, PKK'ya karşı saldırıya geçin.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CHP ve İYİ Parti'nin PKK ve FETÖ'ye hiç laf etmediğini belirterek, Bir gün de FETÖ'ye, PKK'ya karşı saldırıya geçin. Siz, bir gün de şu milletin yanında durun dedi.
Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde Cumhur İttifakı seçim ofisinin açışına katıldı. Burada konuşan Mahir Ünal, CHP'li belediyelerde çöp, çukur ve çamurun devam ettiğini söyledi. Dünyanın değiştiğini ancak CHP'nin değişmediğini belirten Ünal, şunları söyledi
Geçen CHP'li vekilin birisi kalkmış 28 Şubat'ı savunuyor. Bunların bir gazeteleri var, diyor ki Adnan Menderes ile Recep Tayyip Erdoğan'ı mukayese edip aynı işleri yapıyorlar. Yani şunu ima ediyor, Adnan Menderes'in başına gelenler sizin de başınıza gelebilir. Yahu biz 15 Temmuz cehenneminden çıkmışız, siz kimsiniz, siz kafayı değiştirin, siz 27 Mayıs İhtilal, darbeci kafanızı değiştirin, 28 Şubat'çı kafanızı değiştirin, siz 15 Temmuz'a kontrollü darbe dediniz, tiyatro dediniz, bu milletin yanında durmadınız, değişmesi gereken birisi varsa oda CHP'dir, CHP zihniyetidir. Ben şimdi soruyorum bu CHP'nin İYİ Parti'nin PKK'ya, FETÖ'ye hiç laf ettiğini duydunuz mu Ama Tayyip Erdoğan'a, Ak Parti'ye bir şey olmaz olduğu zaman ne yaparlar bunlar, Milliyetçi Hareket Partisi'ne, Cumhur İttifakı'na, Devlet Bahçeli'ye Recep Tayyip Erdoğan'a hemen saldırıya geçerler Bir gün de FETÖ'ye PKK'ya karşı saldırıya geçin. Siz, bir gün de şu milletin yanında durun. Birde kendilerine 'Millet İttifak' ismini vermişler. Siz Millet İttifakı ismini hak etmiyorsunuz, size ancak 'Zillet İttifakı' denir zillet.
Konuşmaların ardından kesilen kurdele ile seçim ofisini açılışı yapıldı.

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