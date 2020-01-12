AK Partili Ünal: "Biz bu dünyaya kuru bir iktidar kavgası için gelmedik"

BALIKESİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "AK Parti bu milletin derdinin, davasının, kavgasının, iddiasının, tarih içinden akıp gelen o büyük geleneğin bugünkü ismidir. O yüzden AK Partili olmak önemli bir ahlakı gerektirir." dedi.

Ünal, partisinin Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Balıkesir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Müslümanın hırs sahibi değil, azim ve gayret sahibi olduğunu belirterek, hırsın nefisten, azim ve gayretin ise imandan olduğunu söyledi.

"Gayret bizden, tevfik Allah'tandır." diyen Ünal, şöyle devam etti:

"Biz biliriz ki aldığımız her nefeste imtihan olanlarız. Bizim derdimiz, davamız kuru bir iktidar kavgası değil, bir ahlakı, bir imanı, bir inancı ayakta tutmak için savaşanlarız. Yoksa biz bu dünyaya kuru bir iktidar kavgası için gelmedik. İnsan olmayı, insanca yaşamayı, insanlığın üzerinde yükseldiği değerleri ayakta tutmak için geldik."

AK Parti'nin bir ahlak hareketi olduğunu vurgulayarak Ünal, şunları söyledi:

"O yüzden AK Parti bizatihi milletin ta kendisidir. AK Parti bu milletin derdinin, davasının, kavgasının, iddiasının, tarih içinden akıp gelen o büyük geleneğin bugünkü ismidir. O yüzden AK Partili olmak önemli bir ahlakı gerektirir. Ahlaklı bir duruşu gerektirir. AK Partili olmak hırsın, hasedin, kıskançlığın yanında değil, yardımlaşmanın, merhametin, kardeşliğin, azmin, gayretin yanında olmaktır. O yüzden birilerinin hırs yaptığını gördüğünüzde onu uyarın. Birilerinin kıskançlıkla, hasetle davrandığını gördüğünüzde onu uyarın ama şuna da dikkat edin, birbirimizin kalbini kırmayalım."