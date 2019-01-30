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AK Parti’li Ünal: “Biz yaşatmak istiyoruz, onlar öldürmek istiyor”

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 07:31 | Son Güncelleme

Şırnak’ta partisinin aday tanıtım toplantısına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, bölgeyi çukur ve hendekte boğmak isteyen teröristlerin emperyalist güçlerin kafesine düşmüş keklikler olduğunu belirterek, "Biz yaşatmak istiyoruz onlar öldürmek istiyorlar" dedi.AK Parti, Şırnak merkez, ilçe ve belde belediye başkan adaylarını düzenlenen toplantıyla tanıttı.

Şırnak’ta partisinin aday tanıtım toplantısına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, bölgeyi çukur ve hendekte boğmak isteyen teröristlerin emperyalist güçlerin kafesine düşmüş keklikler olduğunu belirterek, "Biz yaşatmak istiyoruz onlar öldürmek istiyorlar" dedi.
AK Parti, Şırnak merkez, ilçe ve belde belediye başkan adaylarını düzenlenen toplantıyla tanıttı. Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Şırnak Milletvekili Rızgin Birlik, İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, Şırnak Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka, ilçe ve belde belediye başkan adayları ile partililer katıldı.
Adayların tanıtılmasının ardından konuşan Genel Başkan Yardımcısı Ünal, terör örgütü PKK’ya tepki gösterdi. Teröristlerin, bölgeyi çukurda ve hendekte boğmak isteyen emperyalist güçlerin kafesine düşmüş keklikler olduğunu belirten Ünal, “Biz yaşatmak istiyoruz, onlar öldürmek istiyorlar. Biz inşa etmek istiyoruz, onlar yıkmak istiyorlar. Biz genç kızlarımızın hayali, delikanlılarımızın umudu gerçek olsun diyoruz. Onlar genç kızlarımızın hayalini, delikanlılarımızın umudunu maalesef solduruyorlar, yok ediyor ve adeta tüketiyorlar. O yüzden kardeşlerim ben tek bir şey söyleyeceğim. Aynı imanın, aynı derdin, aynı davanın bin yıldır bu topraklar üzerinde verilen kardeşliğin mücadelesini veriyoruz. Hangi inançtan olursa olsun, ister Türk İster Kürt, ister Laz İster Çerkez, ister Süryani ister Alevi olsun biz diyoruz ki 81 milyon tek yürek, tek millet, tek bayrak, tek vatan tek devlet diyoruz. Çünkü biz bir olmazsak, iri olmazsak, diri olmazsak, hep birlikte Türkiye olmazsak pusuda bekleyenler bu milletin birliğine, dirliğine, düzenine tuzak kuranlar bekliyorlar. Onlara fırsat vermeyeceğiz. Biz çocuklarımızın geleceğine sahip çıkacağız” dedi.

“Milletin parasını Kandil’e peşkeş çekmelerine izin vermeyeceğiz”
Şehrin imkanlarını ve kaynaklarını belediyecilik adı altında Kandil’e peşkeş çekenlere izin vermeyeceklerine dikkat çeken Ünal, "İrademizle izin vermeyeceğiz. Oyumuzla izin vermeyeceğiz. Sandıkta izin vermeyeceğiz. Kardeşlerim size soruyorum iradesi olmayanın siyaseti olur mu? Olmaz siyaset irade işidir. Neden çünkü siyaset, milletin iradesini sandıkta teslim alıp temsil etmektir. Bugün bunlar oy aldıkları insanları mı temsil ediyorlar yoksa dağda kalbi ve kafası 40 yıldır betonlaşmış terör baronlarını mı temsil ediyorlar? Bunlar asla oy aldıkları insanları temsil etmiyorlar. Onların bir iradesi yok. Keşke bir iradesi olsa, keşke bunlar siyaseti milletin iradesiyle yapsalar, bunlar keşke siyaseti milletin talepleriyle toplumsal ihtiyaçlarla yapsalar. Maalesef bunların bir iradesi yok. Bunların iradesi olsaydı bölgenin sokaklarını çukura çevirip el yapımı patlayıcılarla doldurup şehirlerimizi, geleceğimizi yok etmezlerdi. Çocuklarımızın geleceğine suikast düzenlemezlerdi. Ama ne oldu? Onlar yıktı, AK Parti yaptı, AK Parti teşkilatları yaptı, bu millete aşık olan sizler yaptınız” diye konuştu.

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