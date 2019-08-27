HABER

AK Partili Ünal'dan imalı sözler! 'Birilerini ikna etmeye ihtiyacımız yok'

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 17:05 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yola inanmışlarla çıkılacağını belirterek, "Çünkü ikna edilenler, yolda başkaları tarafından da ikna edilirler. Biz 18 yıldan beri inananlarla yol yürüyoruz. Birilerini ikna etmeye ihtiyacımız yok" dedi.

AK Partili Ünal'dan imalı sözler! 'Birilerini ikna etmeye ihtiyacımız yok'

AK Parti, Kahramanmaraş Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nı Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, İmran Kılıç, Cihat Sezal, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, ilçe belediye başkanları ve partililerin katılımıyla gerçekleşen toplantı da konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, insan hafızasının unutmak gibi bir hastalığı olduğunu o nedenle de insanların bilincinin hep diri olması gerektiğini, İslam'ın da gafleti yasakladığını söyleyerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Müslüman asla gafil olmaz, Müslüman bir kez ısırıldığı yerden ikinci kez ısırılmaz. O yüzden hatırlamamız gerekiyor ki, bize anlatılan, çocuklarımıza anlatılan yalanlara birileri inanmasın. Yola ikna edilmişlerle çıkılmaz, yola inanmışlarla çıkılır. Çünkü ikna edilenler, yolda başkaları tarafından da ikna edilirler. Biz 18 yıldan beri inananlarla yol yürüyoruz. Birilerini ikna etmeye, ihtiyacımız yok. Biz her zaman hakkın ve hakikatin yanında duruyoruz, doğru bildiğimizi ve sorumluluğumuzu yerine getirip sonrasında ise, 'Tevekkeltü Al'Allah' diyoruz. Çünkü yenilginin de, zaferin de sahibi Allah'tır. Allah bizi yenilgiyle de imtihan eder, zaferle de imtihan eder. Dolayısıyla geçmişe dönüp bakalım, ikna olanlara ve inananlara bir bakalım."

'İNANMIŞ OLANLARLA YOLA ÇIKMALIYIZ'

AK Parti'nin 2002'de iktidara geldiğinde 'Bunlar 6 ay bile dayanamaz' diyenlerin olduğunu ardından AK Parti'ye çeşitli tuzaklar kurulup oyunlar oynandığını belirten Ünal, 2008'de kapatma davası açıldığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"2009'da, Recep Tayyip Erdoğan, Davos'ta, 'One minute' diye kükrediğinde, 'hah işte bu sefer bunların sonu geldi' dediler. 2010'da, 2011'de, 2012'de ne yalanlar söylediler. 2013'te gezi olaylarını başlattılar. Peki, yalan söylemeye devam ediyorlar mı? Ediyorlar. Acı olan ne biliyor musunuz? Onlar yalan söylemeye devam ediyorlar, onlar tezviratlarına devam ediyorlar, onlar bu milletin öz güvenliğine saldırmaya devam ediyorlar fakat bu saldırılar karşısında bakıyorum bazı arkadaşlarımız, 'ya çok kötü, şu olacakmış, bu olacakmış, Temmuz çok kötü olacakmış' diyor. Arkadaşlar inananlarla yola neden çıkılır? İşte böyle yalanlara itibar etmemek için inanmış olanlarla yola çıkmalıyız. Bunlara itibar edip, dile getirenlerle yol yürünmez, inananlarla yol yürünür kardeşlerim."(DHA)


PARTNER Beste'den tatil pozları Beste'den tatil pozları
Antik dönemin izlerini taşıyan 'Abora-IV' gemisi Çanakkale'ye geldiAntik dönemin izlerini taşıyan 'Abora-IV' gemisi Çanakkale'ye geldi
Fethiye'deki satırlı trafik magandası yakalandıFethiye'deki satırlı trafik magandası yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mahir Ünal Davutoğlu açıklaması ak parti

En Çok Okunan Haberler

Adriana Lima bu defa tamamen çıplak

Adriana Lima bu defa tamamen çıplak

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

İBB'den vakıflarla ilgili flaş karar! TÜGVA, TÜRGEV ve Ensar...

İBB'den vakıflarla ilgili flaş karar! TÜGVA, TÜRGEV ve Ensar...

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

FETÖ elebaşı Gülen'in özel şoförü tutuklandı

FETÖ elebaşı Gülen'in özel şoförü tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sultanbeyli'de silahlı çatışma: Yaralılar var

Sultanbeyli'de silahlı çatışma: Yaralılar var

Şile sahilindeki yakıtın sırrı çözüldü

Şile'deki korkutan iddia gerçek çıktı!

Trafiğe kapatılan Avrasya Tüneli araç geçişine açıldı

Avrasya Tüneli'ni araç geçişine kapatan kaza!

Urartular depreme karşı 'kilitli taş' kullanmış

Urartular depreme karşı 'kilitli taş' kullanmış

Sınırın sıfır noktasında 2’nci devriye hazırlığı! ABD helikopterleri böyle görüntülendi

Ortak devriye kararı alınmıştı! Böyle görüntülendi

İçişleri Bakanı Soylu: Yurt içindeki terörist sayısı 600'ün altına düştü

Soylu'dan flaş açıklama: Sayıları 600'e düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.