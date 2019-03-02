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AK Partili Ünal: FETÖ'cü hesapların farklı kılıklarda yürüttüğü operasyonlar var

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.03.2019 16:35 | Son Güncelleme

AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Son 20 gündür, tüm illerde sosyal medya hesaplarında FETÖ'cü hesapların farklı kılıklar adı altında yürüttüğü operasyonlar var.

AK Partili Ünal: FETÖ'cü hesapların farklı kılıklarda yürüttüğü operasyonlar var

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Son 20 gündür, tüm illerde sosyal medya hesaplarında FETÖ'cü hesapların farklı kılıklar adı altında yürüttüğü operasyonlar var. Fitne çıkarmaya dönük yalan, hakaret; bunlara asla itibar etmeyin" dedi.
Cumhur İttifakı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AK Partili Hayrettin Güngör ve ilçe belediye başkan adayları, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programla projelerini açıkladı. Programa, AK Parti Genel başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti ve MHP Kahramanmaraş milletvekilleri ile iki parti mensupları katıldı.
'BAĞIMSIZLIĞINIZ İÇİN MÜCADELE ETMEZSENİZ BUNUN ADI ZİLLETTİR'
Programda konuşan Mahir Ünal, 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını vurgulayarak şöyle dedi:
"15 Temmuz'u hafife alan, 'Kontrollü darbe' diyen, o gece tankların arasından sıvışıp kaçanları unutmayacağız. O yüzden onların oluşturduğu ittifak, 'Millet' ismini hak etmiyor. Bu topraklarda bağımsızlığınıza, özürlüğünüze, istiklalinize, istikbalinize sahip çıkmazsanız, diz çökmemek için, boyun eğmemek için mücadele etmezseniz bunun adı zillettir. Ama biz bugün Cumhur İttifakı olarak MHP ve AK Parti memleket meselesi olduğunda kenetleniyoruz. Kendi siyasetimiz söz konusu olduğunda da centilmence hayırda yarışıyoruz. İşte olması gereken budur. Cumhur İttifakı aynı zamanda siyasetin de nasıl yapılması gerektiğini bunlara öğretiyor."
'BUNLARA ASLA İTİBAR ETMEYİN'
Sosyal medya hesaplarındaki FETÖ'cü hesaplara dikkat çeken ve bunlara itibar edilmemesini isteyen Ünal, şunları söyledi:
"Son 20 gündür, tüm illerde sosyal medya hesaplarında FETÖ'cü hesapların farklı kılıklar adı altında yürüttüğü operasyonlar var. Fitne çıkarmaya dönük yalan, hakaret; bunlara asla itibar etmeyin. Müslümanlar olarak Kuran'ın bize çizdiği yol var. Kuran-ı Kerim bize buyuruyor ki 'Bir fasık size haber getirdiğinde fetebeyyenu, onu araştırınız.' O yüzen biz, birliğimizi beraberliğimizi muhafaza etmek için fitnecilerin fitnesine kapı aralamamak için çalışma azmimizi, gayretimizi beraberce yürütmek için hem MHP hem AK Parti olarak kısaca Cumhur İttifakı olarak sahada cesaretle, kararlılıkla çalışacağız. Biz, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Bey ile doğrudan görüşüyoruz. Tüm Türkiye'de en ufak bir yerde birisi fitne çıkarmaya kalkıştığında ya Sadir Bey bizi arıyor, ya biz Sadir Bey'i arıyoruz. O yüzden fitnecilerin fitnesine asla fırsat vermiyoruz."
Daha sonra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hayrettin Güngör, ilçe belediye başkan adayları ile birlikte sahneye çıkıp projelerini açıkladı.

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AK Partili Ünal: FETÖ'cü hesapların farklı kılıklarda yürüttüğü operasyonlar varAK Partili Ünal: FETÖ'cü hesapların farklı kılıklarda yürüttüğü operasyonlar varAK Partili Ünal: FETÖ'cü hesapların farklı kılıklarda yürüttüğü operasyonlar varAK Partili Ünal: FETÖ'cü hesapların farklı kılıklarda yürüttüğü operasyonlar var

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