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AK Parti'li Ünal: Germanicia mozaikleri Zeugma ve Efes'ten daha sanatsal

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2019 16:36 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş'taki Germanicia Antik Kenti'nin tanıtımı için bir film hazırlattıklarını belirterek, "Germanicia Antik Kenti ve Germanicia Antik Kenti'ndeki mozaiklerin niteliği, uzmanların bizimle paylaştıklarına göre hem Zeugma'dan hem de Efes'ten daha ince ve daha sanatsal bir kıymete haiz" dedi.

AK Parti'li Ünal: Germanicia mozaikleri Zeugma ve Efes'ten daha sanatsal

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş'taki Germanicia Antik Kenti'nin tanıtımı için bir film hazırlattıklarını belirterek, "Germanicia Antik Kenti ve Germanicia Antik Kenti'ndeki mozaiklerin niteliği, uzmanların bizimle paylaştıklarına göre hem Zeugma'dan hem de Efes'ten daha ince ve daha sanatsal bir kıymete haiz" dedi.
AK Parti'li Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta düzenlenen Germanicia Antik Kenti Çalıştayı'na katıldı. Germanicia Antik Kenti'nin tanıtımı için Expo 2023'ün büyük bir fırsat olduğunu, bunun yanında Gaziantep'in de Expo 2025 için başvurduğunu söyledi. Expo 2023'te kente 2 milyon ziyaretçi beklediklerini ifade eden Ünal, Şanlıurfa'da Göbeklitepe'ye ziyarete gelenleri de Gaziantep'teki Zeugma'ya ardından da Kahramanmaraş'taki Germanicia'ya getirmek gerektiğini kaydetti. Mahir Ünal, şöyle devam etti: "Şu anda bir film hazırlatıyoruz Germanicia ile ilgili. Çünkü hikayesi olmayan hiçbir şeyi hiç kimse satın almaz. Evet bugün Germanicia Antik Kenti ve Germanicia Antik Kenti'ndeki mozaiklerin niteliği, uzmanların bizimle paylaştıklarına göre hem Zeugma'dan hem de Efes'ten daha ince ve daha sanatsal bir kıymete haiz. Ama siz bunun duygusunu bunun hikayesini dünya ile iletişim aygıtları ile paylaşamıyorsanız hiçbir anlamı yok. Şimdi Germanicia ile ilgili bir film hatırlatıyoruz önce bizim Germanicia'yı tanıtmamız gerekiyor."
'MOZAİK OLMAYAN EVLER SİT ALANINDAN ÇIKARILACAK'
Germanicia Antik Kenti'nde yaşayanların mağduriyetlerini de gidereceklerini kaydeden Mahir Ünal şunları söyledi: "Bir taraftan Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş üzerinden bir planlama yürütürken diğer taraftan bu işin iletişimini, hikayesini ve filminin yapacağız. Bir taraftan da bakanlığımız bu işle ilgili çalışmalarını sürdürecek fakat 46 hektar alanın kamulaştırılması diye bir şey olamaz, bu mümkün değil. Bu arada Germanicia'da evleri olan ve mağduriyet yaşadıklarını söyleyenlere de bir müjde vereyim. Şimdi yeni kurul kararıyla sadece mozaik olan evler belirlenip onun dışındaki evler site alanından çıkarılacak. Peki biz bunu yerinde mi yapacağız? Bunu yerinde yapmayacağız. Bu mozaiklerin hepsini bir yere taşıyıp orada büyük bir müze ulaştıracağız. Dediğim gibi iki tane de önümüzde fırsat alanı var bir tanesi Expo 2023 yurtdışına tanıtmak açısından ikincisi de Expo 2025 inşallah. Yani Expo Kahramanmaraş ve Expo Gaziantep ile beraber yurtdışına da bu hikayeyi güzel bir şekilde anlatacağız."

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AK Parti'li Ünal: Germanicia mozaikleri Zeugma ve Efes'ten daha sanatsalAK Parti'li Ünal: Germanicia mozaikleri Zeugma ve Efes'ten daha sanatsalAK Parti'li Ünal: Germanicia mozaikleri Zeugma ve Efes'ten daha sanatsal

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