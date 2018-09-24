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AK Parti'li Ünal: Hendek, çukur kazmaya kalkarsanız devlet seyirci kalmaz

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.09.2018 16:22 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yerel yönetimlerle ilgili "O HDP'li belediyeler gibi devletin kaynağını Kandil'e göndermeye, devletin iş makinesiyle hendek, çukur kazmaya kalkarsanız devlet buna seyirci kalmaz" dedi.  Kahramanmaraş'ın Kale Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Lisesi, törenle açıldı.

AK Parti'li Ünal: Hendek, çukur kazmaya kalkarsanız devlet seyirci kalmaz

Mustafa KANLI/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yerel yönetimlerle ilgili "O HDP'li belediyeler gibi devletin kaynağını Kandil'e göndermeye, devletin iş makinesiyle hendek, çukur kazmaya kalkarsanız devlet buna seyirci kalmaz" dedi.
Kahramanmaraş'ın Kale Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Lisesi, törenle açıldı. Okulda düzenlenen açılış törenine Vali Vahdettin Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Büyükşehir Belediye Başkanı, Mehmet Fatih Erkoç, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Mahçiçek, milletvekilleri ve davetliler katıldı. Törende hitap eden AK Parti'li Ünal, Türk milletinin, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde verdiği mücadeleye değinerek, "15 Temmuz'un ne anlama geldiğini maalesef dünya, anlamadı. Çin'de bir genç tankların önünde durdu, diye 20 yıl onunla ilgili film çektiler, hikaye anlattılar. Oysa bu millet; 15 Temmuz'da kurşuna kafa attı, F-16'ya levye attı, çıplak ellerle vatanını kurtardı. Bu hikayeleri anlatmalıyız. Çocuklarımızın kalbinde vatan sevgisi filizlensin" diye konuştu.
'BELEDİYE KAYNAKLARI ÇARÇUR ETMEYECEK'
"1994'te Türkiye büyük bir krizdeydi" diyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin parası var mıydı? Krizde olan devlet Recep Tayyip Erdoğan'a para aktarıyor muydu? Hayır. Peki bu kadar imkansızlığa rağmen 1994'te Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'u ayağa kaldırdı mı? Kaldırdı. İstanbul'u çöpten, çamurdan kurtarıp, sosyal belediyecilik örneği sergiledi. Demek ki bu işler parayla olmuyor. Belediye yeni kaynaklar oluşturarak, kaynakları çarçur etmeyecek. O HDP'li belediyeler gibi devletin kaynağını Kandil'e göndermeye, devletin iş makinesiyle hendek, çukur kazmaya kalkarsanız devlet buna seyirci kalmaz" dedi.
Konuşmaların ardından AK Parti'li Ünal, beraberindekilerle birlikte okulun açılışını yaparak, sınıfları gezdi.

​FOTOĞRAFLI

AK Parti'li Ünal: Hendek, çukur kazmaya kalkarsanız devlet seyirci kalmazAK Parti'li Ünal: Hendek, çukur kazmaya kalkarsanız devlet seyirci kalmazAK Parti'li Ünal: Hendek, çukur kazmaya kalkarsanız devlet seyirci kalmazAK Parti'li Ünal: Hendek, çukur kazmaya kalkarsanız devlet seyirci kalmaz

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