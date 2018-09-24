HABER

AK Parti'li Ünal: Hendek, çukur kazmaya kalkarsanız devlet seyirci kalmaz

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.09.2018 17:54 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yerel yönetimlerle ilgili "O HDP'li belediyeler gibi devletin kaynağını Kandil'e göndermeye, devletin iş makinesiyle hendek, çukur kazmaya kalkarsanız devlet buna seyirci kalmaz" dedi.

Mustafa KANLI/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yerel yönetimlerle ilgili "O HDP'li belediyeler gibi devletin kaynağını Kandil'e göndermeye, devletin iş makinesiyle hendek, çukur kazmaya kalkarsanız devlet buna seyirci kalmaz" dedi. Kahramanmaraş'ın Kale Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Lisesi, törenle açıldı. Okulda düzenlenen açılış törenine Vali Vahdettin Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Büyükşehir Belediye Başkanı, Mehmet Fatih Erkoç, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Mahçiçek, milletvekilleri ve davetliler katıldı. Törende hitap eden AK Parti'li Ünal, Türk milletinin, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde verdiği mücadeleye değinerek, "15 Temmuz'un ne anlama geldiğini maalesef dünya, anlamadı. Çin'de bir genç tankların önünde durdu, diye 20 yıl onunla ilgili film çektiler, hikaye anlattılar. Oysa bu millet; 15 Temmuz'da kurşuna kafa attı, F-16'ya levye attı, çıplak ellerle vatanını kurtardı. Bu hikayeleri anlatmalıyız. Çocuklarımızın kalbinde vatan sevgisi filizlensin" diye konuştu. 'BELEDİYE KAYNAKLARI ÇARÇUR ETMEYECEK' "1994'te Türkiye büyük bir krizdeydi" diyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin parası var mıydı? Krizde olan devlet Recep Tayyip Erdoğan'a para aktarıyor muydu? Hayır. Peki bu kadar imkansızlığa rağmen 1994'te Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'u ayağa kaldırdı mı? Kaldırdı. İstanbul'u çöpten, çamurdan kurtarıp, sosyal belediyecilik örneği sergiledi. Demek ki bu işler parayla olmuyor. Belediye yeni kaynaklar oluşturarak, kaynakları çarçur etmeyecek. O HDP'li belediyeler gibi devletin kaynağını Kandil'e göndermeye, devletin iş makinesiyle hendek, çukur kazmaya kalkarsanız devlet buna seyirci kalmaz" dedi. Konuşmaların ardından AK Parti'li Ünal, beraberindekilerle birlikte okulun açılışını yaparak, sınıfları gezdi.

PARTNERHerkesi kandırmış! Fotoğrafın orijinalini görenler...Herkesi kandırmış! Fotoğrafın orijinalini görenler...
CHP'li Yılmaz, TBMM Dışişleri Komisyonu üyeliğinden istifa ettiCHP'li Yılmaz, TBMM Dışişleri Komisyonu üyeliğinden istifa etti
AK Parti'li Çavuşoğlu: Üzerimize yeşil dolarlardan mermilerle saldırıyorlarAK Parti'li Çavuşoğlu: Üzerimize yeşil dolarlardan mermilerle saldırıyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İnternet randevusu kanlı bitti!

İnternet randevusu kanlı bitti!

İsmail Devrim'in haberini yapan gazeteci gözaltına alındı

İsmail Devrim'in haberini yapan gazeteci gözaltına alındı

Otomobilde ÖTV oranı değişti!

Otomobilde ÖTV oranı değişti!

Negredo ara transfer döneminde Galatasaray'a gelebilir

Negredo ara transfer döneminde Galatasaray'a gelebilir

Meteoroloji'den kar açıklaması

Meteoroloji'den kar açıklaması

CHP'li Öztürk Yılmaz, Dışişleri Komisyonu üyeliğinden istifa etti

CHP'li Öztürk Yılmaz, Dışişleri Komisyonu üyeliğinden istifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ordu'da istifanın ardından yeni belediye başkanı belli oldu

Ordu'da istifanın ardından yeni belediye başkanı belli oldu

CHP'li Öztürk Yılmaz, Dışişleri Komisyonu üyeliğinden istifa etti

CHP'li Öztürk Yılmaz, Dışişleri Komisyonu üyeliğinden istifa etti

MHP af teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu

MHP af teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe’ye dönüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe’ye dönüyor

AK Partili Aydın Ünal: Her köşeden beton fışkırıyor, ipin ucu kaçtı

AK Partili Aydın Ünal: Her köşeden beton fışkırıyor, ipin ucu kaçtı

Erdoğan'ın ABD'deki programında dikkat çeken anlar

Erdoğan'ın ABD'deki programında dikkat çeken anlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.