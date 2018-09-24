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AK Parti'li Ünal: Hendek, çukur kazmaya kalkarsanız devlet seyirci kalmaz (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.09.2018 18:19 | Son Güncelleme

'DARBELERLE İKTİDARA GELME DÖNEMİ KAPANMIŞTIR' AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Dulkadiroğlu Gençlik Merkezinin açılış törenine katıldı.

AK Parti'li Ünal: Hendek, çukur kazmaya kalkarsanız devlet seyirci kalmaz (2)

'DARBELERLE İKTİDARA GELME DÖNEMİ KAPANMIŞTIR'
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Dulkadiroğlu Gençlik Merkezinin açılış törenine katıldı.
Namık Kemal Mahallesinde yapılan merkezin açılış töreninde kalabalığa hitap eden Ünal, darbelerle iktidara gelme döneminin kapandığını, CHP' iktidara gelmek istiyorsa milleti aşkla sevmesi gerektiğini ifade etti.
Mahir Ünal, konuşmasında CHP'lilere bir formül sunmak istediğini belirterek, şöyle dedi:
"CHP iktidar olamıyor ve nasıl olacağız diye soruyorlar. İktidar olmanın bir tek yolu var. Milletin gönlünde iktidar olursanız bu millet sizi iktidara getirir. Artık milletin gönlünde iktidar olmadan darbeyle, muhtırayla iktidara gelme dönemi kapanmıştır. O yüzden CHP'nin yapacağı tek bir şey var. Bu milleti aşkla sevecek. Bu milletin değerlerine, inancına, kültürüne, tarihine, medeniyetine aşkla bağlanacak. Bakın o zaman bu millet sizi nasıl iktidar yapıyor. Bu milletin gönlüne girmeden iktidar olmanın başka yolu yok.
Ünal konuşmasının ardından açılışını yaptığı merkezde gençlerle bir süre langırt oynadı.

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AK Parti'li Ünal: Hendek, çukur kazmaya kalkarsanız devlet seyirci kalmaz (2)AK Parti'li Ünal: Hendek, çukur kazmaya kalkarsanız devlet seyirci kalmaz (2)AK Parti'li Ünal: Hendek, çukur kazmaya kalkarsanız devlet seyirci kalmaz (2)

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