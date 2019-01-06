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AK Parti'li Ünal: Millet bize 'Yürü' dedikçe yürürüz (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.01.2019 20:57 | Son Güncelleme

'ERDOĞAN MİLLETİN TARİH İÇERİSİNDEKİ İDDİASININ TECESSÜM ETMİŞ HALİDİR' AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal aday tanıtım toplantısının ardından partisinin il başkanlığı tarafından Öğretmenevi'nde düzenlenen sivil toplum kuruluşları ve muhtarlar ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

'ERDOĞAN MİLLETİN TARİH İÇERİSİNDEKİ İDDİASININ TECESSÜM ETMİŞ HALİDİR'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal aday tanıtım toplantısının ardından partisinin il başkanlığı tarafından Öğretmenevi'nde düzenlenen sivil toplum kuruluşları ve muhtarlar ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Programa Sivas Milletvekilleri İsmet Yılmaz, Semiha Ekinci, Mehmet Habip Soluk, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Başkanı Hakan Aksu, Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin, sivil toplum kuruluşları ve muhtarlar katıldı. Mahir Ünal burada yaptığı konuşmada AK Parti'nin bir fikir, duygu ve milletin tarih içerisinde var olan iddiasının bugünkü adı olduğunu söyledi. AK Parti'nin 2001 yılında kurulmuş partilerden bir parti olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyleyen Ünal, "AK Parti, bir millet hareketidir, dün Adnan Menderes'in 'Yeter söz de karar da milletindir' iradesinin o günkü ismiydi, Necmettin Erbakan'ın bu milletin iddialarına dair savunmasıydı, merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın büyük vizyonuydu, Alparslan Türkeş'in bu millete dair iddiasıydı ve tabi AK Parti merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun uğruna mücadele ettiği değerlerin de bugünkü adıdır. AK Parti bugünkü haliyle milletin iddiasının adıdır. Recep Tayyip Erdoğan da bu milletin tarih içerisindeki iddiasının tecessüm etmiş halidir" dedi.

'SEÇİMLERİ SİSTEM KRİZİNE DÖNÜŞTÜRÜYORLAR'

Türkiye'nin uzun zamandır bir mücadele içerisinde olduğunu belirten Ünal, 31 Mart yerel seçimleri ile bu mücadeleye artık nihai şeklini vereceklerini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik 'Sen meşru değilsin' sözünü hatırlatan Mahir Ünal, ana muhalefeti eleştirdi. Ünal, "9 defa seçim kaybetmiş bir genel başkan kendi meşruiyetini konuşmak yerine utanmadan bu milletin yüzde 52 teveccühü ile sandıktan çıkmış, seçilmiş cumhurbaşkanına 'sen meşru değilsin' deme hadsizliğini göstermesinin altında bir sebep vardır. Bir hazırlık vardır. Bunu görmemiz lazım. Biz istiyoruz ki cumhurbaşkanlığı seçimi, cumhurbaşkanlığı seçimi olsun. Biz istiyoruz ki genel seçimler genel seçimler olsun. Biz istiyoruz ki her ilde yerel seçimler yerel seçimler olsun. O il kendi şehr-i emanetini seçsin. Ama bunlar her seferinde seçimleri bir meşruiyet meselesi haline getiriyorlar. Adeta bir sistem krizine dönüştürüyorlar. Bırakın bu millet demokrasisini rahat rahat kana kana sandıkta icra etsin. Bunu başka meselelerin gerekçesi haline getirmeyin. Şimdi görüyoruz ki bunlar yeniden 31 Mart seçimleri üzerinden maalesef bir meşruiyet tartışmasına hazırlanıyorlar. Bu milletin basireti, irfanı bunu görüyor. Bu millet buna müsaade etmez. Biz bu yerel seçimlerin yerel seçim olması ve seçilecek her bir belediye başkanımızın ehliyet ve liyakat sahibi olması için bizzat Cumhurbaşkanımız büyük bir hassasiyetle çalışıyor" ifadelerini kullandı.

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