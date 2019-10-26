AK Parti'li Ünal: Polis, demokrasi ve özgürlüğü koruyor (2)

'TÜRKİYE'YE KEFEN BİÇENLER, EN NİHAİ ŞEKİLDE ARTIK BİTİRİLMİŞLERDİR'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kahramanmaraş 6'ncı Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarını ziyaret etti. Kendisine eşlik eden Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve partililerle birlikte fuardaki stantları gezip kitapları inceleyip bazılarını da satın alan Ünal, fuardan ayrılmadan açıklamalarda bulunup gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Barış Pınarı Harekatı sonrası yaşananları değerlendiren Ünal, şunları söyledi:

"Kahramanmaraş'tan şunu artık göğsümüzü gererek söyleyebiliriz, Türkiye'ye kefen biçenler, en nihai şekilde artık bitirilmişlerdir. Yani Türkiye'nin sınırlarıyla oynayanlar, Türkiye'nin üniter yapısı ve Misak-i Milli'nin yapısıyla oynayanla, Türkiye'nin haritasını tekrar tekrar çizenler tarihin çöp sepetine atılmıştır. Önümüzdeki 100 yıl, Türkiye'nin bir sınır güvenliği sorunu kalmamıştır. Türkiye'nin toprak bütünlüğü sorunu kalmamıştır. Türkiye'nin bölünmesi ile ilgili bir meselesi de kalmamıştır. Özellikle Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı Türkiye'nin sınır güvenliği sorununu önümüzdeki 100 yıl için çözmüştür. Türkiye'den toprak talep eden bir takım çapulcu, bölücü, paçavra terörist bozuntuları da artık tarihin çöplüğünde yerlerini almışlardır. Bu meseleye böyle bakmak gerekiyor. Yani Türkiye; Amerika, Rusya ve Avrupa Birliği nezdinde sınırlarının güvenliğini ve bütünlüğünü önümüzdeki 100 yıl için teminat altına alınmıştır. Bundan sonrası, bundan sonrası Türkiye'nin bölgede barışın güvencesi olarak yoluna devam etmesidir. Terör unsurları nerede olursa olsun kaynağında kurtulmaya devam edecektir."