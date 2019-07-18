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AK Parti'li Ünal: S 400'le ilgili konuşlandırma çalışmaları sürüyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.07.2019 01:01 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, S400 savunma sistemlerinin yer tespiti ile çalışmaların sürdürdüğünü söyledi.

Mustafa KANLI/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, S400 savunma sistemlerinin yer tespiti ile çalışmaların sürdürdüğünü söyledi.

Mahir Ünal, S400'lerle alakalı Savunma Bakanlığı'nın çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "S400'lerin konuşlandırılacağı yerlerle ilgili bir karar henüz verilmiş değil. Dolayısıyla Kahramanmaraş'a bir konuşlandırma olacak belli değil. Geçmişte Patriotlar burada konuşlandırılmıştı. Kahramanmaraş'ta konuşlandırma olacak mı, olmayacak mı? Bu konuda Savunma Bakanlığımızın yaptığı çalışmalar neticesinde belirlenecek. Şu anda yerlerle alakalı bir bilgi mevcut değil" dedi.

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AK Parti'li Ünal: S 400'le ilgili konuşlandırma çalışmaları sürüyorAK Parti'li Ünal: S 400'le ilgili konuşlandırma çalışmaları sürüyor
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