Ak Partili Ünal: Tanzim satışla ilgili büyük bir memnuniyet var

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, vatandaşların tanzim satış noktalarından memnun olduğunu söyledi.

Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta bir çay ocağında vatandaşlarla sohbet edip esnaflarla bir araya geldi. Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Ünal, halkı cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak mitinge davet etti. Esnaf ziyaretinin ardından değerlendirmelerde bulunan Mahir Ünal, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını söyledi. “Birileri domates, biber patlıcan diyerek geziyor” diyen Ünal, "Şu anda tüm Türkiye'de tanzim satışla noktalarıyla ilgili büyük bir memnuniyet olduğu görülüyor. Kahramanmaraş'ımızda da birçok vatandaşımız 'Kahramanmaraş'ta ne zaman tanzim satışı açıyorsunuz sebze fiyatlarıyla ilgili biz ne zaman ucuz ürüne kavuşacağız' diye soruyor. Bu da önemli, kıymetli" diye konuştu.

