AK Parti’li Ünal:

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) domates, biber patlıcan diye gezmesine rağmen vatandaşların tanzim satış yerlerine yoğun ilgi gösterdiğini ve yenilerinin açılması için talepte bulunduğunu ifade etti.

Kahramanmaraş’ta esnaf gezisi sonrası açıklama yapan Mahir Ünal, Kahramanmaraş’ta ziyaretler kapsamında vatandaşların sorunlarını dinleyip taleplerini aldıklarını söyledi. 5 saatte 600 kişiyle görüşüldüğünü söyleyen Ünal, AK Parti’nin tüm sorunlarla ilgilenmek zorunda olduğuna dikkat çekerek, “Tabi ki vatandaşın talepleri ve sorunları olacak, siyasetin de görevi bu sorunları çözmek. AK Parti’nin de 17 yıldan beri yaptığı en önemli şey, bu ülkenin sorunlarını sıkıntılarını çözmektir. Yani AK Parti’nin çok yüksek bir sorun çözme kapasitesi var. Vatandaşlarımızı dinledik, talepleri aldık gerektiğinde bakanımızı aradık, gerektiğinde sağlık ve milli eğitim müdürlerimizi aradık. Vatandaşlarımızın sorunlarına hemen anında çözüm bulacak il ve ilçe başkanlığımızla beraber 5 saatte toplam 600 kişiyle görüştük" dedi.

Tanzim satışlarına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Ünal, "Şimdi bu Cumhuriyet Halk Partisi, domates biber patlıcan diye ortalıkta geziyor ama vatandaşımızın küçük sorun büyük sorun demeksizin AK Parti’miz hepsiyle ilgilenmek durumunda. Türkiye genelinde de tanzim satışlarıyla ilgili büyük bir memnuniyet olduğu görülüyor. Kahramanmaraşımızda da birçok vatandaşımız, ne zaman tanzim satış noktası açıyorsunuz? Sebze meyve satışlarıyla ilgili biz ne zaman daha ucuz ürüne kavuşacağız? Bunu soruyor. Buda önemli kıymetli bunları dinledik” dedi.