AK Parti’li Ünal:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal, Türkiye’nin şehirlerinden ve kırsalından terörü temizlediğini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ve beraberindekiler ile Azerbaycan Bulvarı üzerindeki esnafı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da söylediği gibi meydanların ve sokağın diline baktıklarını ifade eden Ünal, "Şu an Kahramanmaraş’ta sokakta, vatandaşlarla ve esnafla beraberiz. Şu ana kadar Sefer bey ile gittiğimiz her yerde vatandaş kararını vermiş. Vatandaş, mesele memleket meselesi diyor. Bizim işimiz Cumhur İttifak’ını güçlendirmek diyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nun YPG, PYD ile ilgili yaptığı açıklamayı tüm Türkiye duydu. Bu artık gafleti dalaleti geçmiş bir durum. Türkiye bölgesinde son 6 yıldan beri istikrarını, ekonomisini, şehirlerinin güvenliğini, ülkesinin bekasını sağlamak için güçlü bir mücadele verirken, öbür taraftan muhalefet ya meselenin farkında değil ya da başka bir maksat görüyorum. Şurada konuştuğumuz her vatandaş meselenin farkında. Az önce bir amca geldi, diyor ki; ’Biz sizden bir şey istemiyoruz. Bizim ekmeğimizde var, aşımızda var. Bu ülkenin sağlıkta, eğitimde, ulaşımda sorunu kalmadı. Hamdolsun biz sizden tek bir şey istiyoruz. Bu ülkenin beka sorununu çözün. Bu ülkede biz terörün, sınır güvenliğinin, Amerika’nın tehditlerinin bertaraf edildiği bir Türkiye’yiz’ diyor’’ dedi.