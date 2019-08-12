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AK Parti'li Ünal: Türkiye türbülanstan çıkmıştır

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.08.2019 12:37 | Son Güncelleme

AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Türkiye'nin önümüzdeki süreçte çok daha güçlü şekilde yoluna devam edeceğini belirterek, "Türkiye adeta 2013'ten beri kendisine dönük yapılan, bir dayanıklılık testi niteliğindeki süreci başarıyla bitirmiştir.

AK Parti'li Ünal: Türkiye türbülanstan çıkmıştır

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Türkiye'nin önümüzdeki süreçte çok daha güçlü şekilde yoluna devam edeceğini belirterek, "Türkiye adeta 2013'ten beri kendisine dönük yapılan, bir dayanıklılık testi niteliğindeki süreci başarıyla bitirmiştir. Türkiye türbülanstan çıkmıştır, bundan sonrası Türkiye'nin 2023'e kadar şahlanma dönemi olacaktır" dedi.
Kahramanmaraş'taki geleneksel bayramlaşma programı valilik önünde gerekleştirildi. Vali Vahdettin Özkan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen programa milletvekilleri, kent protokolü, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile halk katıldı. Programda gazetecilerin sorularını yanıtlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Fırat'ın doğusu ile ilgili bir soru üzerine Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kudretli bir devlet olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı herhangi bir şekilde hem sınır güvenliği açısından, hem de bölge güvenliği açısından haklarını korumaya dönük gerekli her şey yapılmakta. Hem Cumhurbaşkanımız, hem Milli Savunma Bakanımız bu konularda gerekli açıklamaları yaptı, parti sözcümüz de bu konuda gerekli bilgilendirmeleri yapıyor. Türkiye, önümüzdeki süreçte çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek. Çünkü Türkiye çok yüksek bir direnç göstermiştir. Türkiye adeta 2013'ten beri kendisine dönük yapılan, bir dayanıklılık testi niteliğindeki süreci başarıyla bitirmiştir. Türkiye türbülanstan çıkmıştır, bundan sonrası Türkiye'nin 2023'e kadar şahlanma dönemi olacaktır. Bildiğiniz gibi 14 Ağustos, AK Parti'nin 18'inci kuruluş yıl dönümü. O yüzden Türkiye sevdasıyla yaşımız hep 18 diyoruz. 17 yıldan beri AK Parti, Türkiye'yi büyük bir aşkla, büyük bir şevkle, büyük bir güç, cesaret ve özveriyle taşıyor. İnşallah daha nice 10 yıllar milletimiz, AK Parti'yi görevlendirdiği sürece taşımaya da devam edecek. Kurban Bayramımız hayırlara vesile olsun, tüm İslam coğrafyasının, tüm mazlum milletlerin esenliğine ve güvenliğine vesile olsun. Kurban Bayramımız tüm dünya için de barış ve huzur getirsin."

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