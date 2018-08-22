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AK Partili Ünal: Yeni sistemin ne kadar iyi çalıştığını kur atağında gördük

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.08.2018 12:31 | Son Güncelleme

AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yeni hükümet sisteminin Türkiye'ye önemli bir hız kazandırdığını belirterek, "Ekonomimize dönük bir kur atağı yaşandı.

AK Partili Ünal: Yeni sistemin ne kadar iyi çalıştığını kur atağında gördük

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yeni hükümet sisteminin Türkiye'ye önemli bir hız kazandırdığını belirterek, "Ekonomimize dönük bir kur atağı yaşandı. Bu, yeni hükümet sisteminin ne kadar iyi çalıştığının bir göstergesiydi" dedi.
Kahramanmaraş'ta protokol ve vatandaşlar valilik önünde düzenlenen programda bayramlaştı. Vali Vahdettin Özkan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen bayramlaşma programına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
Bayramlaşma sonunda konuşan Mahir Ünal, huzur içerisinde bir bayram yaşadıklarını söyledi. Şu an hem siyasette hem hükümette hem de devlette yüksek bir görev dağılımı ile yüksek bir koordinasyon ve organizasyon olduğunu ifade eden Ünal, şöyle konuştu:
"Bu da yeni sistemin Türkiye'ye kazandırdığı önemli bir hız, koordinasyon ve esneklik. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde ekonomimize dönük bir kur atağı yaşandı. Bu, hem yeni hükümet sisteminin ne kadar iyi çalıştığının bir göstergesiydi, hem de ekonominin tek bir çatı altında toplanmasının sonuçlarını görmemiz açısından son derece önemliydi. Hazine ve maliyeden sorunlu bakanımızın ve Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ve yüksek koordinasyonla bu kur atağı bir millet mukavemetiyle bertaraf edildi. Yani yeni sistem, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hem esnek, hem yüksek koordinasyon içerisinde, hem büyük bir kararlılık ve cesaretle yoluna devam ediyor. Bu da Türkiye'nin hızla yol alması anlamına geliyor."

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