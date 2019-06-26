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AK Partili Uslu: Türkiye'de 3 milyon 657 bin Suriyeli yaşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 16:31 | Son Güncelleme

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı AK Parti Antalya Milletvekili Ata Uslu, "Türkiye'de geçici koruma statüsünde yaklaşık 3 milyon 657 bin Suriyeli yaşıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı AK Parti Antalya Milletvekili Ata Uslu, "Türkiye'de geçici koruma statüsünde yaklaşık 3 milyon 657 bin Suriyeli yaşıyor. Türkiye'de 1 milyonun üzerinde Suriyeli çocuk var" dedi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Göç ve Uyum Alt Komisyonu, AK Parti Antalya Milletvekili Ata Uslu başkanlığında toplandı. Komisyonda konuşan Uslu, Türkiye'de yaşayan Suriyelilerle ilgili toplumdaki tartışmalara değindi. Uslu, Türkiye'de bulunan Suriyelilere maaş verilmediğini söyleyerek, "Hayatlarını idame ettirmeleri için yardım yapılıyor. Sığınmacıların ve Suriyelilerin suç işlediği iddiası tamamen bir efsaneden ibaret ve gerçekleri yansıtmıyor. İşlenen tüm suçların yüzde 3'ünün Suriyeliler tarafından işlendiğini gördük. Türkiye'de geçici koruma statüsünde yaklaşık 3 milyon 657 bin Suriyeli yaşıyor. Bunlara insani ve adalet duygusu temelinde yaklaşıyoruz. Göç isteğe bağlı bir durum değil. Savaştan kaçan sığınmacılar büyük bir travma yaşıyor. Türkiye'de 1 milyonun üzerinde Suriyeli çocuk var" dedi.

'201 YABANCI UYRUKLU ÇOCUĞA BAKILIYOR'
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Uzmanı Hakan Keçe ise, Türkiye genelinde bin 192 çocuk evi kurduklarını söyleyerek, şöyle konuştu: "Çocuk evlerinde 5 bin 495 personel görev yapıyor. 62 ilde 111 Çocuk Evleri Sitesi kurduk. Bu sitelerde 6 bin 772 personel görev yapıyor. 35 ilde 64 Çocuk Destek Merkezi kurduk. Çocuk Destek merkezlerinde 2 bin 465 personel görev yapmaktadır. Aralarında Suriyeli çocukların da bulunduğu 469 yabancı uyruklu çocuk bu kurumlarımızdan hizmet alıyor. Koruyucu aile kapsamında 201 yabancı uyruklu çocuğa bakılıyor. Çocuklardan 97'si Suriyeli."

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)

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