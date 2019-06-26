AK Partili Uslu: Türkiye'de 3 milyon 657 bin Suriyeli yaşıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı AK Parti Antalya Milletvekili Ata Uslu, "Türkiye'de geçici koruma statüsünde yaklaşık 3 milyon 657 bin Suriyeli yaşıyor. Türkiye'de 1 milyonun üzerinde Suriyeli çocuk var" dedi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Göç ve Uyum Alt Komisyonu, AK Parti Antalya Milletvekili Ata Uslu başkanlığında toplandı. Komisyonda konuşan Uslu, Türkiye'de yaşayan Suriyelilerle ilgili toplumdaki tartışmalara değindi. Uslu, Türkiye'de bulunan Suriyelilere maaş verilmediğini söyleyerek, "Hayatlarını idame ettirmeleri için yardım yapılıyor. Sığınmacıların ve Suriyelilerin suç işlediği iddiası tamamen bir efsaneden ibaret ve gerçekleri yansıtmıyor. İşlenen tüm suçların yüzde 3'ünün Suriyeliler tarafından işlendiğini gördük. Türkiye'de geçici koruma statüsünde yaklaşık 3 milyon 657 bin Suriyeli yaşıyor. Bunlara insani ve adalet duygusu temelinde yaklaşıyoruz. Göç isteğe bağlı bir durum değil. Savaştan kaçan sığınmacılar büyük bir travma yaşıyor. Türkiye'de 1 milyonun üzerinde Suriyeli çocuk var" dedi.