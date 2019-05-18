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AK Partili Usta: “Gençlerimizin ve aziz milletimizin bayramını kutluyorum”

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 13:43 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Leyla Şahin Usta, “Gençlerimizin ve aziz milletimizin ‘19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün şehitlerimizi minnetle ve rahmetle yad ediyorum” dedi.
Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcı olarak kabul edilen bağımsızlığa atılan ilk adım olan 19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının seneyi devriyesi dolayısıyla AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Konya Milletvekili Dr. Leyla Şahin Usta, yayımladığı bir mesajla 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.
AK Parti hükümetinden yayımlanan mesaj şu şekilde:
“Kurtuluş Savaşımızın başlangıcı olan 19 Mayıs 1919’da, aziz milletimiz hürriyete ne kadar layık olduğunu bütün dünyaya ispatlamıştır. İstiklal ve istikbali uğrunda kenetlenen aziz milletimiz, tüm olumsuz şartlara rağmen birlik ve beraberlik içerisinde Samsun’da bağımsızlık ateşini yakarak Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolda kudretli bir adım atmıştır. Ecdadımızın canı pahasına verdiği özgürlük mücadelemiz, bağımsızlık kazanmak için mücadele eden birçok millete umut olmuş ve insanlık adına bu anlamda dünya tarihine yön vermiştir. Türk milletinin dirilişinin sembolü olan istiklal mücadelemiz, ‘Gençlik ve Spor Bayramı’ ilan edilerek yarınlarımızın gerçek sahibi gençlerimize armağan edilmiştir. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşıma gayemiz için milli değerlerimize sahip çıkan ve istiklal şuuruyla yetişen gençlerimiz en büyük teminatımızdır. Gençlerimizin 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminde gösterdiği duruş, ecdadımızın mirası olan şanlı bayrağımıza verdiği önemin müeyyidesidir. İstiklal Mücadelemizin 100’üncü yılını kutlamanın gururunu yaşadığımız bugünde en büyük hedefimiz; kendi ayakları üzerinde duran, inançlı, hoşgörü sahibi, iyiyi ve güzeli savunan, her daim adaletin ve hakkın yanında olan bir gençliğin önünü açmaktır. Daha güçlü Türkiye hedefimiz yolunda Cumhuriyetimizin emanetçisi olan gençlerimize inanıyor ve güveniyoruz. Bu vesileyle, gençlerimizin ve aziz milletimizin ‘19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün şehitlerimizi minnetle ve rahmetle yad ediyorum.”

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