Ak Partili Usta: Türkiye'de insan hakları ihlali olduğunu söylemek abesle iştigal

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Türkiye'de insan hakları ihlali olduğunu söylemek artık abesle iştigaldir. Sonuçta hukuk ve kanunlar herkes için geçerlidir. Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuka aykırı kim iş yapıyor ve ülkeye zarar veriyorsa, terör örgütleriyle işbirliği içerisinde, kanuna aykırı iş yapıyorsa elbette hesabı sorulacaktır" dedi. AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Ege Bölgesi İnsan Hakları Başkanları Toplantısı için Afyonkarahisar'a geldi. AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, İl Başkanı Hüseyin Sezen, AK Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Zeybek ile birlikte Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'ı makamında ziyaret eden Genel Başkan Yardımcısı Usta'ya Taş Medrese Keçi Atölyesi'nde el emeğiyle yapılan seccade takdim edildi. Genel Başkan Yardımcısı Usta, ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. İnsan haklarının Türkiye'de ihlal edildiği yönündeki muhalefetin açıklamaları olduğunun sorulması üzerine Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, şunları söyledi: "İnsan hakları ihlali denince, somut, söylenebilecek bir iki tane olay bile gündeme getiremiyorlar. Türkiye insan hakları noktasında pek çok Avrupa ülkesinin ve ABD'nin, kendisini özgürlük ve insan hakları noktasında ileri olarak niteleyen pek çok ülkenin standartlarının üzerindedir şu an. O yüzden insan hakları ihlalinin olduğunu söylemek aslında Türkiye'yi farklı ülkelerle kıyasladığınız zaman mümkün değil. O yüzden Türkiye'de insan hakları ihlali olduğunu söylemek artık abesle iştigaldir. Sonuçta hukuk ve kanunlar herkes için geçerlidir. Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuka aykırı kim iş yapıyor ve ülkeye zarar veriyorsa ve terör örgütleriyle iş birliği içerisinde kanuna aykırı iş yapıyorsa, elbette hesabı sorulacaktır. Burada kişinin mesleği, kimliği, görevi ve makamı hiç önemli değildir. Türkiye o yüzden bir hukuk devletinin kuralları neyse ve anayasamızın bize verdiği yetki ve sorumluluk neyse, bu kurallar içerisinde bütün kanunlarımıza saygılı şekilde ve hukukun üstünlüğünü de koruyarak insan hakları noktasında, insan onuruna yakışır bir tablo sergileyerek dünyaya örnek bir ülkedir aslında Türkiye." MÜLTECİ ELEŞTİRİLERİNE TEPKİ Ardından Ak Parti il başkanlığına geçen Leyla Şahin Usta, burada teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Leyla Şahin Usta, ülkelerindeki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan mültecilerle ilgili açıklamalarda bulundu. Usta, mültecilerle ilgili olumsuz eleştiri yapanlara tepki göstererek, "Bize sığınan, bizden yardım bekleyen mülteci kardeşlerimiz ve misafirlerimiz bizim değerimize değer katıyor. Biz bütün dünyanın gözünü kapattığı kör ve sağır olduğu bir dönemde onlara gönlümüzü, gözümüzü ve kalbimizi açtık. Bu vesileyle de onların sayesinde aslında pek çok zorluğu aştığımızı unutmamamız gerekiyor. Onları bir yük olarak değil, onları bir yoldaş ve arkadaş olarak görmeliyiz. Vazifemizi yerine getirmek için onların vesile olduğunu hatırlamamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

