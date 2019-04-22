AK Parti'li Usta'dan 23 Nisan mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk milletinin iradesini temsil etmesinin yanında birçok mazlum halka da ilham kaynağı olarak özgürlük tutkusunun nişanesi olmuştur." ifadelerini kullandı.

Usta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk milletinin kendi iradesi üzerinde hiçbir kuvvetin ve makamın olmadığını 23 Nisan 1920 tarihinde egemenliğini ilan ederek tüm dünyaya gösterdiğini vurguladı.

İmkansızlıklara ve olumsuzluklara rağmen bağımsız yaşama arzusundan ödün vermeyen ecdadın, emperyalist güçler karşısında büyük bir inanç ve azimle mücadele ederek tarihe yön veren bir zafere imza attığını belirten Usta, şunları kaydetti:

"Bir ulusun yok olmanın eşiğine geldiği hayati bir dönemde kazanılan bu büyük zafer, Türk milletinin dirilişinin ve şahlanışının timsali olmuştur. 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' şiarıyla açılan Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk milletinin iradesini temsil etmesinin yanında birçok mazlum halka da ilham kaynağı olarak özgürlük tutkusunun nişanesi olmuştur. Özgürlük tutkusunun nesilden nesle aktarılması amacıyla Meclisin açılış günü esas alınarak '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' dünya çocuklarına armağan edilmiştir. Çocuklara bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke olma özelliğiyle Türkiye, bütün dünyaya bir insanlık dersi vermiştir.

Yarınlarımızın asıl sahibi olan çocuklarımıza daha iyi bir gelecek ve daha güçlü bir Türkiye bırakmak adına tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin kurucusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyor, tüm çocukların '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı gönülden kutluyorum."

