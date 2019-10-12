AK Parti'li Usta'dan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Barış Pınarı Harekatı'nın amacının Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine katkı bulunulması olduğunu söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, partisinin il başkanlığı tarafından Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Burada yaptığı konuşmada, Barış Pınarı Harekatı'na değinen Usta, amacın Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine katkıda bulunmak olduğunu söyledi. 8 yıldır devam eden bir savaşın bitirilmesi, orada katledilen sivillerin ve masumların hayatlarının güvence altına alınması için yapılmış bir harekat olduğunu vurgulayan Usta, "Adı da tıpkı harekatın amacıyla uyumlu olan Barış Pınarı Harekatı'nı hepimizin çok ciddi anlayıp, anlatması gereken bir dönemdeyiz. İsmi rastgele değil, barış pınarı olarak özel seçilmiş. Oradaki savaşın bitirilmesi için, barışın getirilmesi için oluşturulmuş bir isim. Terör örgütünün bölgeden temizlenerek, Suriye'de gerçek anlamda barışın tesis edilmesi için başlatılmış harekat" dedi.

GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Sosyal medya ve bazı yayın organlarında yapılan algı operasyonlarının hiçbirinin gerçeği yansıtmadığını işaret eden Usta, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'nin güçlü Türkiye olarak sınırlarında oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna ve terör devletine müsaade etmeyeceğini bilen, bu terör örgütünü ve terör devletini destekleyen bazı çevreler, bu kirli kampanyaları sosyal medya üzerinden yürüterek Türkiye üzerinde baskı oluşturmaya çalışmakta. 7-8 yıldır ölen siviller için tek bir fotoğraf karesi, tek bir metin paylaşmayan bu zavallılar, bugün o fotoğraf karelerini sanki Türkiye ordusunun, Mehmetçiğimizin yaptığı şekilde yalan ve yanlış haberlerle Türkiye'ye bir operasyon yapmaya çalışıyorlar, muvaffak olamayacaklar. Biz haklı bir yoldayız, haktan yanayız, oradaki sivillerin ve masumların hayatlarını kurtarmak için operasyondayız."

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