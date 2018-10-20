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AK Parti'li Usta’dan ‘ Cemal Kaşıkçı’ açıklaması: Bütün delilleri ile açıklanacak yakında

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 10:21 | Son Güncelleme

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Konya'da gazetecilerin Cemal Kaşıkçı'nın ölümüne dair sorularını yanıtladı.

KONYA (DHA) - AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Konya'da gazetecilerin Cemal Kaşıkçı'nın ölümüne dair sorularını yanıtladı. Usta, "Türk yetililer, savcılık ve emniyet mensuplarının yaptığı kovuşturmada bir takım delilere ulaşılmıştı. Suudi yetkililerin bu olayı, bu noktaya gelmeden daha önce açıklaması daha kıymetli olurdu. İş zaten döküldükten sonra mecbur kalıp bu açıklama yaptılar. Bütün delilleri ile açıklanacak yakında." dedi.

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Usta'nın açıklaması

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