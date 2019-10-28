AK Parti'li Usta'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, cumhuriyetin, kökeni, inancı fark etmeksizin tüm vatandaşların ortak değeri olduğunu belirterek, "Bugün, dirilişimizin ve şahlanışımızın sembolü Cumhuriyetimizin 96'ncı yıl dönümünü yaşamanın gururu içerisindeyiz." ifadesini kullandı.

Usta, yaptığı yazılı açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümünde Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve vatan için mücadele eden şehitleri rahmetle ve minnetle yad ettiğinin altını çizerek şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimiz, kökeni, inancı fark etmeksizin tüm vatandaşlarımızın ortak değeri olmuştur. Bugün, dirilişimizin ve şahlanışımızın sembolü Cumhuriyetimizin 96'ncı yıldönümünü yaşamanın gururu içerisindeyiz. Kahraman bir ecdadın emanetçileri olarak bekamıza yönelik hiçbir saldırı hiçbir tehdit bağımsız ve güçlü Türkiye'yi yarınlara taşımamıza mani olamaz. Milletimizden aldığımız güçle ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşıma hedefine azimle ilerlemeye devam edeceğiz."

