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AK Parti'li Usta'dan "Mülteci kardeşlerimiz misafirlerimizdir" açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.01.2019 16:25 | Son Güncelleme

Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta: - "Mülteci kardeşlerimiz bizim misafirlerimizdir. Aslında bizim değerimize değer katıyorlar. Biz bütün dünyanın gözünü kapattığı, kör ve sağır olduğu bir dönemde onlara gönlümüzü ve kalbimizi açtık. Onların sayesinde aslında pek çok zorluğu da aştığımızı unutmamız gerekiyor"

AFYONKARAHİSAR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Mülteci kardeşlerimiz bizim misafirlerimizdir. Aslında bizim değerimize değer katıyorlar. Biz bütün dünyanın gözünü kapattığı, kör ve sağır olduğu bir dönemde onlara gönlümüzü ve kalbimizi açtık. Onların sayesinde aslında, pek çok zorluğu da aştığımızı unutmamız gerekiyor." dedi.

Usta, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, insan hakları denildiğinde akla ilk gelenin insan hakları ihlalleri olduğunu söyledi.

İnsan haklarının ihlaller üzerinden değil, insan onuru, haysiyeti, yaşama hakkı üzerinden düşünülmesi gerektiğini vurgulayan Usta, şöyle konuştu:

"AK Parti iktidarının 16 yıldır, hangi hizmeti yaptıysa, yaptığı bütün hizmetlerin insanoğluna layık ve değer olduğunun unutulmaması gerekir. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan barınma ve çalışma hakkına, eşit fırsatlara ve imkanlara, düşünce ve ifade özgürlüğüne yaptığımız bütün çalışmalar, bizim insanımızın hak ettiği ve layık olduğu hizmetlerdir. Bunlar birer lütuf değil, olması ve yapılması gereken asli vazifelerimizdir. Bunu başardığımız ve Türkiye'yi bu noktaya getirdiğimiz için de onurluyuz ve mutluluk duyuyoruz."

- "İşimiz insana hizmet etmek"

"Bizim insanımız daha da iyisini hak ediyor" diyen Usta, insan hakları konusunda da en iyi hizmeti yapacak olanın AK Parti olduğunu vurguladı.

Teşkilatların, belediyelerin, milletvekili ve bakanların görevinin Türkiye için en iyisini yapmak olduğunu aktaran Usta, "Yaptığımız her işle insana dokunduğumuzun farkındayız. İşimiz insana hizmet etmek. Diline, dinine, ırkına, inancına, düşüncesine, fikrine ve kıyafetine bakmaksızın herhangi bir ayrıma tabi tutmadan insana hizmet etmek bizim işimiz." ifadelerini kullandı.

Dünyadaki mazlumların umudu olan Türkiye'yi daha da iyi noktalara taşımak istediklerini anlatan Usta, şunları kaydetti:

"Allah'ın izniyle bunun için önümüzde hiçbir engel yok. Önümüzde çok büyük engel varmış gibi gösteriyorlar. Zaman zaman önümüze Suriyeliler meselesini ve ekonomiyi getiriyorlar. Zaman zaman da içerideki tartışmaları köpürtüyor, zaman zaman şiddet önümüze geliyor, şiddetin çok farklı boyutlarını tartışıyoruz. Türkiye'nin daha iyiye ulaşması için bunlar engel değil. Bunları aşabilecek güç, kapasite, enerji, birikim, deneyim ve tecrübe AK Parti'nin tüm mensuplarında ve hükumetimizde var. Onun için biz büyük bir umutla ve aşkla önümüze bakarak çalışmaya devam edeceğiz. Bizi durdurmaya çalışanlar ne yaparlarsa yapsınlar biz önümüze bakarak ilerlemeye çalışacağız. Mülteci kardeşlerimiz bizim misafirlerimizdir. Aslında bizim değerimize değer katıyorlar. Biz bütün dünyanın gözünü kapattığı, kör ve sağır olduğu bir dönemde onlara gönlümüzü ve kalbimizi açtık. Onların sayesinde pek çok zorluğu da aştığımızı unutmamız gerekiyor. Onları bir yük olarak değil, bir yoldaş, arkadaş ve bizim vazifemizin yerine getirilmesi için bir vesile olarak görmemiz gerekiyor."

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta insan hakları

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