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AK Parti'li üyeden Kocaoğlu'na CHP genel başkanlığı çağrısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.10.2018 20:04 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Çağlar Haspolat: - "(Aziz Kocaoğlu) Başkanım inşallah sizi CHP'nin başında genel başkan olarak görmek isterim"

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Çağlar Haspolat, Aziz Kocaoğlu'nun 2019 yılında yapılacak yerel seçimlerde yeniden aday olmayacağını açıklaması konusunda, "Başkanım inşallah sizi CHP'nin başında genel başkan olarak görmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Ekim ayı ikinci olağan meclis toplantısı, belediye salonunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu başkanlığında yapıldı.

Toplantının dilek ve temenniler kısmında söz alan AK Parti'li Haspolat, Kocaoğlu'nun iyi bir siyasetçi olduğunu, İzmir'de algıyı çok iyi yönettiğini belirtti.

Aziz Kocaoğlu'nun belediye başkanlığındaki başarısının herkese göre değiştiğini vurgulayan Haspolat, şunları söyledi:

"Oturduğunuz koltuk CHP içerisinde genel başkandan sonra en büyük ikinci koltuk. Son çıktığınız televizyon programında da gerçeği söyleyen tek adamsınız. Başkanım, ben sizi tebrik ediyorum. Biz AK Parti olarak bu ülkede milli duruşu olan muhalefet isteriz. Bu isteğimizi de daha önce dile getirdik. Ben de burada İzmirli meclis üyesi olarak milli duruş sergilemek istiyorum. Başkanım inşallah sizi CHP'nin başında genel başkan olarak görmek isterim."

Haspolat'ın bu sözleri nedeniyle gülümseyen Kocaoğlu, "Bu konuyu seninle özel olarak konuşalım." diye yanıt verdi.

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