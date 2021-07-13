AK Partili Uygur: "15 Temmuz ruhu daima yaşayacaktır"

AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, 15 Temmuz ruhunun daima yaşayacağını ifade ederek, "Vatanımıza, devletimize ve milletimize kast edenlere karşı demokrasi nöbetimiz daima devam edecektir." dedi.

Uygur, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, devlete ve millete karşı gerçekleştirilen en alçak ve en hain saldırılardan biri olan 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçtiğini anımsattı.

FETÖ terör örgütü ve işbirlikçileri tarafından gerçekleştirilen bu hain kalkışmanın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve kararlılığı; milletin onurlu ve güçlü duruşuyla bertaraf edildiğini anlatan Uygur, aziz milletin kenetlendiğini, devletine, demokrasisine, bayrağına, ezanına, istikbal ve istiklaline sahip çıkarak şanlı tarihi boyunca olduğu gibi gerektiğinde yenilmez bir kahramana dönüşebileceğini tekrar gösterdiğini vurguladı.

AK Partili Uygur, 15 Temmuz'un, vatanın bölünmez bütünlüğünün, aziz milletin kararlılığının ve cesaretinin, milli birlik ve beraberliğin dünyaya bir kez daha gösterildiği bir destan olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Şanlı direnişimiz, yalnızca Türkiye’de değil, dünya siyasi tarihinde de bir darbeye, terör saldırısına nasıl cevap verileceğinin en önemli örneğini ortaya koymuştur. Vatanımıza, demokrasimize kast eden bilsinler ki, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde FETÖ terör örgütüyle, onun işbirlikçileriyle ve bütün terör örgütleriyle mücadelemiz sonuna kadar kararlılıkla sürecektir. 15 Temmuz ruhu daima yaşayacaktır. Vatanımıza, devletimize ve milletimize kast edenlere karşı demokrasi nöbetimiz daima devam edecektir. Güçlü Türkiye yolunda 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmak için yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz."

15 Temmuz'da kahramanca mücadele ederek gazi olanlara şükranlarını sunan Uygur, o gece şehadet makamına ulaşan 251 şehide de Allah'tan rahmet diledi.

