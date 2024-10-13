AK Partili vekil Adem Çalkın'dan Muhammed Halitoğlu açıklaması! 'Bana ve aileme saldırdı'

Kars'ta bir haber sitesinin genel yayın koordinatörü olduğu iddia edilen Muhammed Halitoğlu, AK Parti Kars Milletvekili olan Adem Çalkın'ın kardeşi Harun Çalkın tarafından silahla vurulmuştu. Yaralı Halitoğlu hastanede tedavi altında alındı.

Olayda yaralanan Halitoğlu'nun silahlı videosu ortaya çıktı.

AK PARTİLİ VEKİLDEN AÇIKLAMA

Yaşanan olayla ilgili olarak AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın şu açıklamayı yaptı:

"11.10.2024 tarihinde Kars İl Merkezi’nde meydana gelen ve Muhammed Halitoğlu'nun yaralanmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin basın yayın organlarında ve sosyal medyada paylaşılan haberlere dair tarafımca bir açıklama yapılması hasıl olmuştur.

Muhammed Halitoğlu isimli şahıs, basın kartı olmamasına ve hiçbir basın yayın kuruluşu ile bağı bulunmamasına rağmen bir süredir “Gazeteci” kisvesi altında şahsıma ve aileme yönelik dayanaksız iddialarda bulunmaktadır.

**AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın



Öyle ki; hakarete varan söylemlerle itibar suikastları yapmakta, iftiralarla şahsıma ve aileme saldırmaktadır.

Muhammed Halitoğlu’nun isnat ettiği suçlamalar tarafımca mahkemeye taşınmış, şahsın müfteriliği hukuk nezdinde ispat edilmiştir. Mahkeme, şahsı bu iftira ve iddiaları nedeniyle suçlu bulmuş, kendisine bir müeyyide uygulanmasına karar vermiştir.

Hal böyleyken; yalan ve iftiraları ile şahsıma ve aileme saldıran bu kişinin yaptığının düşmanlık olduğu aşikardır.

Muhammed Halitoğlu isimli şahıs, 11 Ekim günü düşmanlığını başka bir seviyeye taşımıştır. Kardeşim Harun Çalkın’ın ve şahsımın ikamet ettiğimiz evin önüne gitmiş, orada Harun Çalkın’ın eve gelmesini beklemiş ve geldiğinde de kendisini görür görmez hakaret ve tehditler savurmuştur.

Fiziki saldırıya evrilen bu söylem ve eylemler neticesinde maalesef istenmeyen bir hadise cereyan etmiştir. Yaşanan arbede bizi de üzen bir şekilde, Muhammed Halitoğlu’nun yaralanması ile sonuçlanmıştır.

Yaşanan bu olaya sebebiyet veren süreç değerlendirildiğinde, tanık beyanlarına dayanarak, Muhammed Halitoğlu’nun düşmanca bir refleksle, planlı bir şekilde kendi ikametgahımıza kadar gelerek, Harun Çalkın’a saldırdığı alenen ortadadır

Üzerimize aldığımız sorumluluğu, görevi şehrimize ve hemşehrilerimize layık olacak bir şekilde yerine getirmek gayesiyle çalışırken, diğer taraftan böylesi üzücü bir hadise ile kamuoyunu meşgul etmiş olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz.

Çalkın Ailesi olarak bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan haberlerde ifade edilen haksızlıklara ve iftiralara karşı yasal haklarımızı kullanacağımızı belirtir, kamuoyuna saygılarımızı sunarız."