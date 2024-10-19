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  4. AK Partili vekil Ali Keskinkılıç'ın eleştirilere verdiği tepki tartışma yarattı: O yolları baban mı açtı, deden mi açtı?

AK Partili vekil Ali Keskinkılıç'ın eleştirilere verdiği tepki tartışma yarattı: O yolları baban mı açtı, deden mi açtı?

19.10.2024 13:13
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19.10.2024 13:13
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AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, partisinin ilçe Kongresinde bölgeye yatırım yapılmadığı eleştirilerine "Koskoca fabrika temeli atıyoruz, adam orada geliyor başka bir şey konuşuyor. Ahkam kesiyor. Yazıyor sosyal medyada, ‘ne yaptınız’ diyor. Memlekete gelip giderken OSB’ye gir bakalım. O yolları baban mı açtı? Deden mi açtı? Allah’tan korkun. Bu boş adamların, bu boş konuşanların bu memleketten uzaklaşması lazım. Boş konuşa konuşa bu memleketi bu hale getirdiler" şeklinde konuştu.

AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, partisinin Eskipazar İlçe Kongresi’nde yaptığı konuşmada kendisine yönelik eleştirilere yanıt verdi. Eskipazar’da yatırımların atıl kaldığı eleştirilerine tepki gösteren Keskinkılıç, şunları söyledi:

“Bazı konular var. Bir tanesi Eskipazar Devlet Hastanesi. Orada toprak kaymış, vesaire. İnşallah orayı birlikte son aşamaya geldik. Onu da yapacağız. Orayla ilgili birçok teknik rapor hazırlanmak zorunda kaldı.

Geçen bakanla bir noktaya geldik. Geldik, toprak analizleri, zemin etütleri yapıldı. Arkadaşlar, yeni bir şey yapmak kolay fakat yapılmış, yıkılmış bir şeyi toparlamak gerçekten zor.

İkinci bir konu var; Mermer Kavşağı meselesi. Mermer Kavşağı’nın da iki tane proje üzerinde çalışıyoruz. Bir tanesi ışıklandırma meselesi bir diğeri Eskipazar kavşak geçiş meselesi. Tabi imkânlarımız dâhilinde bakacağız ama önce ışıklandırma meselesini gerçekleştirmiş olacağız. Bunların hepsi tek tek olacak, tek tek yapılacak.

Bu memlekette hiç iş yapmadan, boş konuşan boş adam çok. Bir tane çivisi yok adamın, memlekete çaktığı bir tane çivisi yok. Bir tane kazık çakmamış bir tarlanın başına. Adam geliyor, kahvede boş boş konuşuyor.

Allah rızası için, boş adamların boş konuşmalarını dinlemeyin ya. Bu memleket neden kaybetti? İki şeyden kaybetti. Bir, birlik ve beraberlik olamadı. İki, boş olan, boş konuşan adamların lafının arkasına çok düştü.

İki şeyden kurtulacağız. Birlik olacak, beraber olacağız. Boş konuşan, boş adamları dinlemeyeceğiz. Adam geliyor, yalan yanlış konuşuyor. Koskoca fabrika temeli atıyoruz, adam orada geliyor başka bir şey konuşuyor. Kahvede oturmuş ahkam kesiyor. Allah’tan kork yani. Yazıyor sosyal medyada, ‘Ne yaptınız’ diyor. Memlekete gelip giderken OSB’ye gir bakalım. Bir bak, ne yapıyoruz orada? O yolları baban mı açtı? Deden mi açtı? O kamyonlar, o kepçeler, o temeller nereye atılıyor? Allah’tan korkun.

Bir girip baktın mı diyorum, ‘bakmadım’ diyor. Ne konuşuyorsun o zaman? Boş adamın boş kalfası. Diyorum ki, Hadrianapolis’e gittin mi? Gittim, bir de resim çektirdim, diyor. Onu kim yaptırdı? Baban mı yaptırdı? Kim yaptırdı onu? İşte, bu memlekette bu boş adamların, bu boş konuşanların bu memleketten uzaklaşması lazım. Boş konuşa boş konuşa bu memleketi bu hale getirdiler.”

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Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Eskipazar ak parti eleştiri yol
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