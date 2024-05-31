AK Partili vekil gözyaşlarını tutamadı: "Taze kızarmış tavuk" başlığıyla servis ettiler…

TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, İsrail'in Refah'taki saldırına tepki göstererek, "Yüzlerce tonluk bombaları atarak çocukları, kadınları, sivil insanları katleden cinayet şebekesinin, insanlığın gözü önünde işlediği soykırım, maalesef bir korku filmi izliyor gibi gözlerimizin önünden akıp gidiyor." dedi.

Turan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümünü kutladı; Fatih Sultan Mehmet ve fethin kahramanlarını rahmet ve minnetle andı.

Terör devleti İsrail'in, Gazze'deki insanlık dışı saldırılarının, 237'nci gününde acımasız bir şekilde devam ettiğini belirten Turan, İsrail'in son olarak güvenli bölge ilan edilen Refah'ta başlattığı saldırıları anımsattı.

Refah'ta toplanan insanların kaldığı çadırların üzerine İsrail uçaklarından yüzlerce tonluk bombalar yağdırıldığına dikkati çeken Turan, "Yüzlerce tonluk bombaları atarak çocukları, kadınları, sivil insanları katleden cinayet şebekesinin, insanlığın gözü önünde işlediği soykırım, maalesef bir korku filmi izliyor gibi gözlerimizin önünden akıp gidiyor. 'Ben insanım' diyen hiçbir insanın razı olamayacağı bir durumla karşı karşıyayız." diye konuştu. Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaşananları, insani melekelerimizle, anlayışımızla değerlendirdiğimizde 'insan olan bunu yapmaz, yapamaz' diyoruz. Ama yapmaya devam ediyor. 510 milyon kilometrekarelik dünya yüz ölçümünün üzerine 365 kilometre karelik Gazze'yi sığdıramadık, 8 milyar nüfusun içine 2,5 milyonluk Filistinli kardeşimiz fazla geldi. Bu cinayetleri sadece katil Netanyahu ve onun şebekesi işlemiyor. İsrail öldürüyor ama zalim İsrail'in yanında olanlar da bu ölümlere destek veriyor. Başta ABD ve Batılı devletler İngiltere, Fransa, Almanya, İsrail'in arkasında durarak bu soykırıma neden ve ortak olmuş oluyorlar, İsrail'in cinayetlerinin sponsorluğunu yapıyorlar."

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby'nin, "İsrail'in Refah'taki saldırısı kırmızı çizgiyi aşmadı" sözlerine tepki gösteren Turan, "Ne olması lazım kırmızı çizgiyi açması için? Daha ne kadar bebek öldürülmesi lazım? İsrail bir atom bombası atarsa yüreğiniz serinler mi? Kırmızı çizgiyi ne zaman aşar? Bunu dünyaya açıklar mısınız? Amerikan rüyası dediğiz şey bu mu? New York'taki özgürlük heykeliniz bunu mu temsil ediyor?" sorularını yöneltti.

Turan, İsrail'in Refah'taki saldırılarında hayatını kaybeden bir çocuğu kucağına alan babasının fotoğrafını gösterirken duygulandı, gözyaşlarına hakim olamadı. Fotoğrafın İsrail medyasında "Taze kızarmış tavuk" başlığıyla servis edildiğini vurgulayan Turan, "Esas üzülmemiz gereken, işlenen cinayetlerden öte ortaya çıkan bu durumdur. İşte burası insanlığın bittiği noktadır." ifadesini kullandı.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır





