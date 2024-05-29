AK Partili vekil Hüseyin Yayman: 'İsrail yerle bir olacak'

AK Parti Hatay Milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, A Haber'de Melih Altınok'un sunduğu Sebep-Sonuç programına konuk oldu.

Hüseyin Yayman'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"VAROLUŞSAL OLARAK İSRAİL SORGULANMAYA BAŞLIYOR"

"Türkiye'de milletimizin Filistin meselesine karşı duyarlılığı bilinir. Zamansal olarak İsrail, Gazze'yi yerle bir de edebilir. 3 milyon insanı da öldürebilir. Ancak İsrail meşruiyetini kaybediyor. Varoluşsal olarak İsrail sorgulanmaya başlıyor. Ben bunu çok önemli buluyorum. Beni daha da endişelendiren orada her bir çocuğun ölmesi insanlığın ölmesi demektir. Bu artık dünyada insanlık tarihinin kazanımlarını ortadan kaldıracak ve 3. Dünya Savaşı'nı getirecek.

"DÜNYANIN ÜZERİNE YARATTIĞI BİR KABUS VAR"

Cumhurbaşkanımız milletin ve tüm dünyanın hissiyatını tercüman olan ve İsrail'in destekçilerine çok yerinde ve çok tarihi sözler söyledi. Birinin bunu söylemesi lazımdı. Zaten Cumhurbaşkanımız bu sürece önderlik yapıyor. Cumhurbaşkanımız sözlerinin dünyada da karşılık bulacağını düşünüyorum. Bir paradigma var ve bu paradigmanın dünya üzerinde yarattığı bir kabus var. Bu paradigma 1989 Berlin duvarının yıkılmasıyla bir yıkıldı. Yeni bir paradigma kuruldu ama artık bu ilerlemiyor. Gazze'de olanlar sadece Gazze'de olan olaylar değil.

"İSRAİL YERLE BİR OLACAK"

Nazi zulmünün gölgede kaldığı bir hikayeyle karşı karşıyayız. İsrail eskiye göre daha güvende mi daha az güvende mi? Artık herkes İsrail'in varlığına bile karşı. İsrail terör devleti yıkılacak, yerle bir olacak."







