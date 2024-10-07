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  4. AK Partili vekil Hüseyin Yayman İstanbul'da vatandaşlarla bir araya geldi

AK Partili vekil Hüseyin Yayman İstanbul'da vatandaşlarla bir araya geldi

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
07.10.2024 22:04
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AK Parti’nin “Türkiye Buluşmaları” sürüyor. TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, bu kapsamda Beyoğlu’nda barlar ve kafelerin bulunduğu arka sokakları gezdi. Yayman ile vatandaşlar arasında renkli diyaloglar yaşandı. Yayman, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

AK Parti’nin saha çalışmaları sürüyor. Son seçimin ardından vatandaştan geri bildirimleri almak için daha fazla saha çalışması yapan AK Parti, Türkiye Buluşmaları’nda vatandaşlarla bir araya geliyor.

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Bu kapsamda AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Beyoğlu’nu gezdi. Vatandaşlara kulak veren Yayman, barlar ve kafeleri ziyaret etti.

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RENKLİ ANLAR YAŞANDI

Yayman ile Hatay’daki son durumu merak eden vatandaşlar arasında bilgi alışverişi yaşandı. Yayman, çay ocağında vatandaşlarla da çay içerek ve dertlerini dinledi.

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Ziyaretler sırasında renkli anlar yaşandı. Yayman, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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Hüseyin Yayman ak parti
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