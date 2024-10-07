AK Partili vekil Hüseyin Yayman İstanbul'da vatandaşlarla bir araya geldi

AK Parti’nin saha çalışmaları sürüyor. Son seçimin ardından vatandaştan geri bildirimleri almak için daha fazla saha çalışması yapan AK Parti, Türkiye Buluşmaları’nda vatandaşlarla bir araya geliyor.

Bu kapsamda AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Beyoğlu’nu gezdi. Vatandaşlara kulak veren Yayman, barlar ve kafeleri ziyaret etti.

RENKLİ ANLAR YAŞANDI

Yayman ile Hatay’daki son durumu merak eden vatandaşlar arasında bilgi alışverişi yaşandı. Yayman, çay ocağında vatandaşlarla da çay içerek ve dertlerini dinledi.

Ziyaretler sırasında renkli anlar yaşandı. Yayman, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.