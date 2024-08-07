AK Partili vekil Serkan Bayram Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi! "Engelsiz bir dünya ve Türkiye için çalışıyoruz"

AK Parti İstanbul Milletvekili avukat Serkan Bayram, Nobel Barış Ödülü’ne aday olarak gösterildi. Sosyal medyadan açıklama yapan Bayram, "Şahsımı, Nobel Barış Ödülü’ne aday gösteren Avrupa Parlementosu (EES) Avrupa Ekonomik Senatosu’na şükranlarımı sunuyorum" açıklamasını yaptı.

"ENGELSİZ BİR DÜNYA VE TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Bayram, EES'in kararı sonrası MYNET'e yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Buğday Tanesi filmimiz vardı, hayatımı anlatan. Ülkemde engelli vali, bakan göreceğimiz bir yüzyıl olsun istiyoruz. Dünyanın birçok parlamentosunda konuştum. Engelli haklarına yönelik mücadelemizden dolayı bizi Nobel'e aday gösterdiler. Ülkemin adına gurur verici bir olay. Barış için bir dünya istiyoruz. Engelsiz bir dünya ve Türkiye için çalışıyoruz. Dünyada 1,5 milyar engelli var. Ülkemde de ise 10 milyon engelli insan var."

Şahsımı, Nobel Barış Ödülü’ne aday gösteren Avrupa Parlementosu (EES) Avrupa Ekonomik Senatosu’na şükranlarımı sunuyorum. 🙏🌾#BuğdayTanesi pic.twitter.com/1tMDQF2fvd — Av.Serkan Bayram (@AvSerkanBayram) August 7, 2024

BUĞDAY TANESİ BAYRAM'IN HAYATINI ANLATIYOR

Engelli milletvekili Serkan Bayram'ın hayat hikayesinin konu edildiği "Buğday Tanesi" geçtiğimiz yıllarda izleyiciyle buluşmuştu girmişti.

1 YAŞINDAYKEN GÜNLERCE YOĞUN BAKIMDA KALDI

Bayram, henüz bir yaşındayken tarladaki bir yangın sonucu 41 gün yoğun bakımda kaldı. Yangında vücudunun bazı uzuvlarını kaybeden Bayram'ın gençlik yılları zorlu geçti. 15-16 yaşına kadar elleri cebinde dolaştığını ifade eden Bayram, mücadelesinden vazgeçmeyerek 41 yaşında, Erzincan'dan milletvekili seçilmişti.

Bayram, halen aktif siyasi hayatını AK Parti'den İstanbul Milletvekili olarak sürdürmektedir.