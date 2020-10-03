HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. AK Partili vekil Vildan Yılmaz Gürel koronavirüse yakalandı

AK Partili vekil Vildan Yılmaz Gürel koronavirüse yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2020 10:04 | Son Güncelleme

AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

AK Partili vekil Vildan Yılmaz Gürel koronavirüse yakalandı

Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtti. Vatandaşlardan önlemlere uyulması uyarısında bulunan Gürel, şu ifadeleri kullandı:

"TBMM, 27. Dönem 4. Yasama Yılı açılış öncesinde tedbir amaçlı Bursa’da yaptırdığım Covid-19 PCR test sonucum pozitif çıkmıştır. Durumum gayet iyi, herhangi bir olumsuzluk ve şikayetim yok. Doktorum, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler. Vatandaşlarımızdan maske, mesafe ve temizlik kurallarına suretle uymaları ricasında bulunuyorum. Bu virüse yakalanan tüm vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, dua ediyor, dua bekliyorum.”

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Skandal görüntü! Çocuğun eline tabanca verip... Skandal görüntü! Çocuğun eline tabanca verip...
Koronavirüsten ölen İSTAÇ Genel Müdürü Canlı, 'Biz de tehlike altındayız' demişKoronavirüsten ölen İSTAÇ Genel Müdürü Canlı, 'Biz de tehlike altındayız' demiş
KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı? 2020 KYK burs ve yurt başvurusu nasıl yapılır? İşte KYK yurt ve burs tarihleri!KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı? 2020 KYK burs ve yurt başvurusu nasıl yapılır? İşte KYK yurt ve burs tarihleri!
En Çok Okunan Haberler
Pitonlu suç örgütüne 6 tutuklama
Pitonlu suç örgütüne 6 tutuklama
Çukur dizisine sürpriz transfer! Ünlü oyuncu duyurdu
Çukur dizisine sürpriz transfer! Ünlü oyuncu duyurdu
Çin askeri uçağı sınırı aştı, savaş jetleri havalandı
Çin askeri uçağı sınırı aştı, savaş jetleri havalandı
Trump, askeri hastaneye kaldırıldı
Trump, askeri hastaneye kaldırıldı
Ertem Şener'den şok istifa!
Ertem Şener'den şok istifa!
Güpegündüz rezalet! Çırılçıplak yüzüp cinsel ilişkiye girdiler
Güpegündüz rezalet! Çırılçıplak yüzüp cinsel ilişkiye girdiler
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
Diğer Haberler
İlginç anlar! Kaçırılma sahnesini gerçek sanıp, müdahale etti
İlginç anlar! Kaçırılma sahnesini gerçek sanıp, müdahale etti
İstanbul Boğazı'nda arızalanan gemi sürüklendi
İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar
Koronavirüsten ölen İSTAÇ Genel Müdürü Canlı, 'Biz de tehlike altındayız' demiş
Koronavirüsten ölen İSTAÇ Genel Müdürü Canlı, 'Biz de tehlike altındayız' demiş
Kanuni sondaj gemisi Karadeniz'e açılmaya hazırlanıyor
Kanuni görev bekliyor
Antalya'da büyük vurgun: Taksici, çevresinden aldığı 750 bin TL ile kayboldu
Büyük vurgun: 'Antalya'nın Tosuncuku'na denk geldik
Kavgada vahşice ölen Edanur'u hem eski hem yeni eşi bıçaklamış
Vahşice ölen Edanur'u hem eski hem yeni eşi bıçaklamış
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.