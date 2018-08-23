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AK Partili vekilden ABD'ye çok sert tepki! 'Ey Amerika, ölümün yaklaştı'

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.08.2018 08:41 | Son Güncelleme

ABD'ye bir tepki de Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu'ndan geldi. AK Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma töreninde konuşan Çavuşoğlu, ""İbn-i Haldun'un güzel bir teorisi vardır. 'Devletler de aynen insanlar gibi doğar, büyür ve ölürler' der. Ey Amerika, doğdun, büyüdün, ölümün yaklaştı" ifadelerini kullandı

AK Partili vekilden ABD'ye çok sert tepki! 'Ey Amerika, ölümün yaklaştı'

Partililerin yoğun ilgi gösterdiği törene AK Parti Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu , Efkan Ala, Ahmet Kılıç, Atilla Ödünç, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş katıldı.

Törende konuşma yapan Efkan Ala, Türkiye'nin gelişmiş bir demokrasiye sahip olması için çalıştıklarını belirterek, "Türkiye'yi kalkınmış ekonominin adresi olarak ileriye taşımak istiyoruz. Toplumsal olarak huzur ve güven içerisinde emin adımlarla hedeflerine yürüyen bir Türkiye inşa etmek istiyoruz. Burada bulunan herkes bu idealin peşinde koşan insanlarız. Bugüne kadar birçok sıkıntıyla karşı karşıya kaldık. 15 Temmuz'da, 17-25 Aralık'ta, Gezi Olayları'nda ve kapatma davasında ne yapmak istediyseler şimdi de onu yapmak istiyorlar. Hiç merak etmeyin, 15 Temmuz'da hep birlikte ne yaptıysak onu yapıyoruz. Asla başarılı olamayacaklar. Biz bunları çok gördük. Nasıl mücadele edileceğini biliyoruz. Türkiye'nin hedeflerinden sapma yoktur. Türkiye'nin yolunu hiçbir şey kesemez. Allah'ın izniyle bütün sorunları aşacağız" diye konuştu.

'BU MİLLETİ DOLARLA KORKUTAMAZSIN'

Efkan Ala'dan sonra konuşma yapan Hakan Çavuşoğlu ise AK Parti'nin sadece siyasi bir parti olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu millet dolardan korkmaz, bu millet tank yığınlarından, demir yığınlarından korkmadı. Bu milleti dolarla korkutamazsın, boyunduruk altına alamazsın. Biz Allah'ın izniyle bunların üstesinden geleceğiz. Dolardaki bu yükselme tamamen sentetiktir. Türkiye'yi sınırlamaya, belli bir kalıbın içerisine sığdırmaya çalışıyorlar ama nafile. Dünyada eksen, güç odakları, sermaye yer değiştiriyor. İbn-i Haldun'un güzel bir teorisi vardır; 'Devletler de aynen insanlar gibi doğar, büyük ve ölürler' der. Ey Amerika, doğdun, büyüdün, ölümün yaklaştı; ne yaparsan yap. Mesele, 4 bin TIR silah verdiği o projeyi çökerttiğimiz meselesidir. Mesele, S-400'dür. Türkiye'nin kendine çıkar odaklı iradesini ortaya koyma meselesidir."


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Anahtar Kelimeler:
ABD ak parti hakan çavuşoğlu

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