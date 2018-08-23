AK Partili vekilden ABD'ye çok sert tepki! 'Ey Amerika, ölümün yaklaştı'

Partililerin yoğun ilgi gösterdiği törene AK Parti Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu , Efkan Ala, Ahmet Kılıç, Atilla Ödünç, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş katıldı.

Törende konuşma yapan Efkan Ala, Türkiye'nin gelişmiş bir demokrasiye sahip olması için çalıştıklarını belirterek, "Türkiye'yi kalkınmış ekonominin adresi olarak ileriye taşımak istiyoruz. Toplumsal olarak huzur ve güven içerisinde emin adımlarla hedeflerine yürüyen bir Türkiye inşa etmek istiyoruz. Burada bulunan herkes bu idealin peşinde koşan insanlarız. Bugüne kadar birçok sıkıntıyla karşı karşıya kaldık. 15 Temmuz'da, 17-25 Aralık'ta, Gezi Olayları'nda ve kapatma davasında ne yapmak istediyseler şimdi de onu yapmak istiyorlar. Hiç merak etmeyin, 15 Temmuz'da hep birlikte ne yaptıysak onu yapıyoruz. Asla başarılı olamayacaklar. Biz bunları çok gördük. Nasıl mücadele edileceğini biliyoruz. Türkiye'nin hedeflerinden sapma yoktur. Türkiye'nin yolunu hiçbir şey kesemez. Allah'ın izniyle bütün sorunları aşacağız" diye konuştu.