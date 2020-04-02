AK Partili vekilden İstanbul için su uyarısı

Dalkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul'daki barajlarda su seviyesinin azaldığına dikkati çekti.

Barajlardaki doluluk oranının son 10 yılın en düşük ikinci seviyesinde olduğunu belirten Dalkılıç, "Geçen yılın aynı döneminde barajlardaki doluluk oranı yüzde 94 seviyesindeyken, bu yıl ise İSKİ'nin verilerine göre barajlardaki doluluk yüzde 64.05'e düşmüş, yani 3'te 1 azalmış durumda ve hızla da azalmaya devam ediyor. Bu süreçte, kişisel temizliğine önem veren bir millet olarak su tüketimimiz had safhalara ulaşmış durumda. İşte tam da bu noktada tüm siyasi mülahazalardan bağımsız, hem bir İstanbullu, hem de sorumluluğu olan bir milletvekili olarak 'basiretsiz İBB yönetimi' vurgusu yapıyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbullulardan gereksiz su kullanımından kaçınmalarını isteyen Dalkılıç, bir damlasının bile boşa harcanmaması gereken su kaynağının ileriki süreçlerde çok önemli olacağını kaydetti.

"İBB, BU SÜREÇTE DE SINIFTA KALIRSA BUNUN BEDELİ İSTANBUL'A ÇOK AĞIR OLUR"

Halis Dalkılıç, açıklamasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimine yönelik eleştirilerde de bulundu. Belediye yönetiminin yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgınında sınıfta kaldığını savunan Dalkılıç, şunları kaydetti: