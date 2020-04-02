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AK Partili vekilden İstanbul için su uyarısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.04.2020 11:25 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Halis Dalkılıç, İstanbul'daki barajların doluluk oranının, son 10 yılın en düşük ikinci seviyesinde olduğunu dile getirerek, su tüketiminde dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

AK Partili vekilden İstanbul için su uyarısı

Dalkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul'daki barajlarda su seviyesinin azaldığına dikkati çekti.

Barajlardaki doluluk oranının son 10 yılın en düşük ikinci seviyesinde olduğunu belirten Dalkılıç, "Geçen yılın aynı döneminde barajlardaki doluluk oranı yüzde 94 seviyesindeyken, bu yıl ise İSKİ'nin verilerine göre barajlardaki doluluk yüzde 64.05'e düşmüş, yani 3'te 1 azalmış durumda ve hızla da azalmaya devam ediyor. Bu süreçte, kişisel temizliğine önem veren bir millet olarak su tüketimimiz had safhalara ulaşmış durumda. İşte tam da bu noktada tüm siyasi mülahazalardan bağımsız, hem bir İstanbullu, hem de sorumluluğu olan bir milletvekili olarak 'basiretsiz İBB yönetimi' vurgusu yapıyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbullulardan gereksiz su kullanımından kaçınmalarını isteyen Dalkılıç, bir damlasının bile boşa harcanmaması gereken su kaynağının ileriki süreçlerde çok önemli olacağını kaydetti.

"İBB, BU SÜREÇTE DE SINIFTA KALIRSA BUNUN BEDELİ İSTANBUL'A ÇOK AĞIR OLUR"

Halis Dalkılıç, açıklamasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimine yönelik eleştirilerde de bulundu. Belediye yönetiminin yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgınında sınıfta kaldığını savunan Dalkılıç, şunları kaydetti:

"İstanbullular basiretsiz bir İBB Başkanı ve yönetimi ile karşı karşıya. En ufak krizde üç maymunu oynayan, sel olduğunda denize, deprem olduğunda kayağa giden, pandemi salgını olduğunda sorumluluğu yokmuşçasına İstanbulluyu bir başına bırakan sözüm ona bir idareci ile karşı karşıyayız. İstanbulluların bu süreçteki en büyük şanssızlığı, belediyeciliği şovdan ibaret görerek milletin ihtiyaç duyduğu acil hizmetleri üretip geliştirmek yerine sürekli polemik üretip, bundan siyasi çıkar sağlamaya çalışarak, gündemde kalmaya çabalayan bir siyasi zihniyet. 25 yılın birikimini tek kalemde harcayan, mükemmel bir tecrübe, sistematik ve mekanik içinde çalışan düzeni 3 ayda bozan ve aksaklıklara sebep olan İBB, bu süreçte de sınıfta kalırsa bunun bedeli İstanbul'a çok ağır olur."
İBB yönetiminin üzerine düşen vazifeleri yapmak yerine her gün farklı bir alanda polemik üretip, tartışma yaratarak sorumsuzca davrandığını öne süren Dalkılıç, belediye yöneticilerinin sorumlu davranarak vazifelerini yapmaları gerektiğini belirtti.

(AA)

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AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç İBB İstanbul'un barajları Kovid-19

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