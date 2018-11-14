HABER

AK Partili vekilden MHP lideri Bahçeli için flaş sözler: Bizden oy koparıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.11.2018 07:38 | Son Güncelleme

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, AK Parti'de karar alma süreçlerine de bazı konularda etki yapan bir milletvekilinin "Bahçeli'nin yumuşak muhalefeti bizden oy kopartıyor" dediğini iddia etti.

AK Partili vekilden MHP lideri Bahçeli için flaş sözler: Bizden oy koparıyor

Muharrem Sarıkaya,"İttifakın temeli atıldı" başlığıyla yayımlanan yazısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaptığı açıklamalara değindi. Sarıkaya, yazısına şöyle devam etti:

Yanımıza gelen, AK Parti'nin karar alma süreçlerine de bazı konularda etki yapan, milletvekilinin ilk cümlesi şöyle oldu: "Devlet Beyi (Bahçeli) dinlediniz mi? Bu yumuşak muhalefeti bizden oy kopartıyor…" Burada kalmadı, yaptırdıkları anketlerde de bunu gördüklerini belirtip ekledi: "Ekonomik krizin yarattığı tepki nedeniyle bizden kaçan seçmen uzak muhalefete gitmiyor; yakın muhalefetteki MHP'yi tercih ediyor".

Hayıflanmasını yatıştıran cümle de devamında geldi: "Aman başka yere gitmeyip MHP'de kalsın; dönmesi kolay olur…" Bu yaklaşım bir süredir farklı partilerden de geliyor. Yerelde ittifakın ortadan kalkmasıyla MHP liderinin konuşmalarına çok daha fazla odaklanıldığı için belki eleştirileri dikkat çekiyor. Oysa Bahçeli, politik çizgisinde değişikliğe gitmedi. Belki konuşmasındaki vurgu tonunu bir tık yukarı çekmiş olabilir. Ancak, bunu merkez sağ tabandan oy beklentisiyle yaptığı kanaatine kapılan da yanılır.

PARTNERÖdül gecesinde şıklık yarışıÖdül gecesinde şıklık yarışı
İstanbul için adı geçen sürpriz isim: Aday ol diyenlere yeşil ışık yakıyorİstanbul için adı geçen sürpriz isim: Aday ol diyenlere yeşil ışık yakıyor
Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesi sona erdiKılıçdaroğlu-Akşener görüşmesi sona erdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli ak parti muharrem ince TBMM

En Çok Okunan Haberler

Son çatışmada atılan füzeleri Filistinlilere kim verdi? İsrail'den gündemi sarsan iddia!

Son çatışmada atılan füzeleri Filistinlilere kim verdi? İsrail'den gündemi sarsan iddia!

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütünün lideri ilk kez hakim karşısında

Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütünün lideri ilk kez hakim karşısında

Popstar Bayhan'ın yeni imajı şaşırttı! 'Aynı Okan Kurt'

Popstar Bayhan'ın yeni imajı şaşırttı! 'Aynı Okan Kurt'

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftiyle ilgili gerçek ortaya çıktı

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftiyle ilgili gerçek ortaya çıktı

Osmaniye’de belediye başkanına silahlı saldırı

Osmaniye’de belediye başkanına silahlı saldırı

Okuyucu Yorumları 2 yorum
saçma
BU SEÇİMİN SONUCUNU EYT BELİRLEYECEK.HALKLA NASIL KONUŞULUR ÖĞRETECEĞİZ.ULAN TÜREMİŞ NE DEMEK.KRAL ÇIPLAK
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan kara kaplı defteri açtı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan kara kaplı defteri açtı!

CHP'nin yerel seçimde başkan adayları kimler? İsim listesi bugün açıklanacak

CHP'nin yerel seçimde başkan adayları kimler? İsim listesi bugün açıklanacak

İstanbul için adı geçen sürpriz isim: Aday ol diyenlere yeşil ışık yakıyor

İstanbul için adı geçen sürpriz isim: Aday ol diyenlere yeşil ışık yakıyor

Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesi sona erdi

Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesi sona erdi

Pervin Buldan ve 3 HDP'li milletvekili hakkında fezleke

Pervin Buldan ve 3 HDP'li milletvekili hakkında fezleke

İYİ Partili Aytun Çıray'ın ağabeyi Haldun Çıray AK Parti'den adaylığını koydu!

İYİ Partili Aytun Çıray'ın ağabeyi Haldun Çıray AK Parti'den adaylığını koydu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.