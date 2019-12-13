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AK Partili vekilden yeni parti açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.12.2019 14:55 | Son Güncelleme

Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nu sert bir dille eleştiren AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, "Kurdukları siyasi partilerle iktidar olmak gibi bir niyetleri yok. Tek amaçları, AK Parti’ye ve kurucusu Recep Tayyip Erdoğan’a zarar vermek" dedi.

AK Partili vekilden yeni parti açıklaması

AK Parti’den koptuktan sonra yeni siyasi parti kuran Ahmet Davutoğlu ve kurma aşamasında olan Ali Babacan’ı çok sert bir dille eleştiren Özen, "Babacan ve Davutoğlu’nun milletin umudu veya iktidar olma gibi bir dertleri yok. Tek amaçları, AK Parti’ye ve kurucusu Recep Tayyip Erdoğan’a zarar vermek. Onların parti kurmaktaki niyetlerinin kamuoyu tarafından iyi biliniyor. Yeni siyasi partilerin toplumda bir karşılığı yok" dedi.

Kendisinin bu iki yeni siyasi oluşumda yer almasının söz konusu dahi olamadığını ifade eden Özen, "Ben bu yapılarla bir araya gelecek en son kişi bile olmam. Benim siyasetteki çizgim net. Bugüne kadar Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi çizgisini takip ettim. Bugünden sonra da etmeye devam edeceğim" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Ahmet Davutoğlu Ali Babacan ak parti

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