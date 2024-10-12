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AK Partili vekilin kardeşinden silahlı saldırı! Yaralanan gazetecinin düğünü ertelendi

Melih Yılmaz Melih Yılmaz
12.10.2024 16:26
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AK Parti Kars Milletvekili olan Adem Çalkın'ın Kars'ta yaşana kardeşi Harun Çalkın, abisi aleyhine haber yaptığı için bir haber sitesinin yöneticisine silahlı saldırı gerçekleştirdi. Silahlı saldırıda sitenin genel yayın koordinatörü Muhammed Halitoğlu ile birlikte bir vatandaş yaralandı. Çalkın, silahıyla birlikte poliste teslim olurken ifadesinde Halitoğlu'nun ailesine ve hakaret ettiğini iddia etti. Öte yandan Halitoğlu'nun bugün düğünü olduğu, olay nedeniyle ertelendiği öğrenildi.

Olay 11 Ekim tarihinde saat 23:00 sularında Kars merkezde bulunan Ortakapı Mahallesi Gamp Caddesi üzerinde meydana geldi.

Bir haber sitesinin genel yayın koordinatörü olan ve 12 Ekim tarihinde düğünü olduğu öğrenilen Muhammed Halitoğlu, düğünü için Ankara'dan Kars'a gitti. Arkadaşına ait kafede bulunan Halitoğlu'na, AK Parti Kars Milletvekili olan Adem Çalkın'ın kardeşi Harun Çalkın silahlı saldırı gerçekleştirdi.

muhammet
Muhammed Halitoğlu

4 EL ATEŞ AÇILDI

Saldırıda 4 el silah sesi duyulurken, kurşunlardan biri Halitoğlu'na isabet etti. Yaralanan Halitoğlu, çevredekilerin de yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

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ÇEVREDE BULUNAN BAŞKA BİR VATANDAŞ DA YARALANDI

Sözcü'den Altan Sancar'ın haberine göre rastgele açılan ateş nedeni ile aynı bölgede bulunan Hüseyin Altunbey de ayağından yaralandı. Yaralanan Halitoğlu ve Altunbey, Kars Harakani Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kurşunun kemiği kırması nedeniyle ameliyata alınan Halitoğlu’nun tedavisi devam ediyor.

"MANEVRA YAPARAK BAZI KURŞUNLARDAN KURTULDUM"

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Halitoğlu, Çalkın ile aralarındaki gerginliğin nedeninin siyasi olduğunu söyledi. Çalkın'ı siyasi sebeplerden dolayı eleştirdiğini ve saldırının bu nedenle gerçekleştiğini aktaran Halitoğlu, "Kardeşi bana yaklaşarak ‘Senin burada ne işin var’ dedikten sonra ateş açtı. Manevra yaparak bazı kurşunlardan kurtuldum, ama biri ayağıma saplandı ve kemiği kırdı" dedi.

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"DÜĞÜNÜM VARDI, ERTELEDİK"

Bugün düğünü olduğunu da aktaran Halitoğlu, "Kendisi de daha sonra gidip teslim olmuş. Ama ne yazık ki yerel medya olayı bilmesine rağmen yazmadı. Bugün düğünüm vardı, bunun için geldiğimi biliyorlardı. Bilerek bu saldırı yapıldı. Düğünümüzü de erteledik" ifadelerini kullandı.

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VEKİL ESNAF ZİYARETİ YAPMIŞ

Haberde AK Partili Adem Çalkın'ın soruları yanıtsız bıraktığı aktarılırken, vekilin Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile beraber esnaf ziyareti yaptığı belirtildi. Çalkın'ın daha sonra da belediye ve valiliği ziyaret ettiği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Milletvekili ak parti
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