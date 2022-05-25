AK Parti'li Yağcı'dan Mecliste "şifalı pilav" ikramı

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Mecliste Bilecik'in fethinin 723. yıl dönümü dolayısıyla "şifalı pilav" ikramında bulundu.

Yağcı, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Bilecik'in fethinin önemine işaret ederek bu fethi canlandırmak, gelenekleri ortaya koymak adına bugün bir etkinlik yapmak istediklerini söyledi.

Osmanlı döneminde yaylaya çıkarken ve dönüşte, iki kez toyun toplandığını anlatan Yağcı, her obanın, bölgesinden bulgur, kuzu, keçi getirerek pilav pişirildiğini, dualar eşliğinde hep beraber bu pilavın tüketildiğini aktardı.

Söğüt törenlerinde 741 yıllık geleneği devam ettirdiklerini kaydeden Yağcı, "şifalı pilav" ikramıyla insanlar arasında birlik ve beraberliği sağladıklarını dile getirdi.

Bir ve beraber oldukça, herkesin katkısıyla şifalı pilav kaynatıldığı sürece daha nice yüzyılların hep birlikte yaşanacağını ifade eden Yağcı, "Gelin, bir tane Türkiye var, vatanımız tek, bu vatanımızın karşı karşıya kaldığı olaylarda ve tehlikelerde, hepimiz elimizden geleni birlikte yapalım, sıkıntıları hep birlikte aşalım. Şifalı pilavı hep birlikte pişirelim ve hep birlikte yiyelim." diye konuştu.

Basın toplantısının ardından Yağcı, TBMM basın koridorunda geleneksel şifalı pilav ikramında bulundu.

