AK Partili Yavuz: Aday adaylığıyla ilgili müracaatlar bugün başlıyor

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, ''Bütün belediye başkanlıkları ile bütün il genel ve belediye meclis üyeliklerine ilişkin müracaatlar bugün başlıyor. Saat 11.00'de sistemi açıyoruz. Ve müracaatları almaya tüm Türkiye'de başlayacağız. Belediye başkanlıkları için bu müracaatlar 12 Kasım'a kadar devam edecek. İl genel ve belediye meclis üyelikleri için müracaat almayı 3 Aralık'a kadar sürdüreceğiz" dedi.

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 2019 Mahalli İdareler Seçimi aday adaylığı süreci ile ilgili bilgi verdi.

Türkiye'nin 31 Mart 2019 tarihinde 9 ay aradan sonra bir kez daha sandığa gidileceğini ifade eden Yavuz, şunları söyledi:

"Seçimler demokrasinin temel unsurlarındandır. Bu kapsamda milletimiz bir kez daha yetki verecek ve adeta daha önce seçilmiş olanlar da bir kez daha hesap verecek. AK Parti başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere her seferinde 'rotamız milletin rotasıdır' dediği için her seçim millete koşa koşa gitme hevesiyle davranmış ve milletin teveccühünü almak, milletin beklentilerine karşılık vermek amacıyla millete gitmeyi bilmiştir. AK Parti sadece seçim sürecinde değil her dönem hazır olmasıyla biliniyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla da çalışmalarımızı hızlandırdık ve gece gündüz hummalı bir çalışma sürecine girmiş bulunuyoruz.''