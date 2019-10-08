HABER

AK Partili Yavuz, arıcıların sorunlarını Meclis’e taşıdı

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.10.2019 17:35 | Son Güncelleme

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, “Yerinde yaptığımız tespitler şunu gösteriyor ki arıcı kardeşlerimizin en büyük sorunu piyasada yer alan sahte ballar.

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, “Yerinde yaptığımız tespitler şunu gösteriyor ki arıcı kardeşlerimizin en büyük sorunu piyasada yer alan sahte ballar. Sahte bal üretiminde en önemli etken, bal aromalı ve yüksek glikozlu mısır şuruplarıdır” dedi.
AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, arıcılarla birlikte TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Yavuz, “Yerinde yaptığımız tespitler şunu gösteriyor ki arıcı kardeşlerimizin en büyük sorunu piyasada yer alan sahte ballar. Sahte bal üretiminde en önemli etken, bal aromalı ve yüksek glikozlu mısır şuruplarıdır. Bu şuruplar insan sağlığını tehdit ediyor. Arı, petek ve bal resimleriyle market raflarında yer alan sahte bal ürünleriyle tüketicilerimizin resmen algıları farklı yönetilmektedir. Bu durum bal üreticilerini olumsuz etkilemektedir” dedi.
Arıcılık sektöründe diğer önemli bir sorunun da tarım ilaçları olduğunu belirten Yavuz, ayçiçeği tohumlarındaki tel kurtlarıyla mücadelede kullanılan ilaçların ayçiçeği üretim bölgelerine gelen arı kolonilerini olumsuz etkilediğini ve arı ölümlerine neden olduğunu ifade etti.

Bodrum'da caddeler göle döndü, ekipler teyakkuza geçtiBodrum'da caddeler göle döndü, ekipler teyakkuza geçti
Vatan Partisi'nden ABD Büyükelçiliği önünde Trump'a tepkiVatan Partisi'nden ABD Büyükelçiliği önünde Trump'a tepki
Kılıçdaroğlu: İçimiz yana yana tezkereye evet diyeceğizKılıçdaroğlu: İçimiz yana yana tezkereye evet diyeceğiz

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu: Tezkereye 'evet' diyeceğiz!

Kılıçdaroğlu: Tezkereye 'evet' diyeceğiz!

EYT ile ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

EYT ile ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

'Savaşa Hayır' diyen Yeşim Salkım'dan Astsubay'a hakaret

'Savaşa Hayır' diyen Yeşim Salkım'dan Astsubay'a hakaret

Fuat Oktay: Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değil

Fuat Oktay: Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değil

Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit etmişti! İşte o an

Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit etmişti! İşte o an

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin yegane arzusu Balkanların istikrarı ve barışıdır

'Türkiye'nin yegane arzusu Balkanların istikrarı ve barışıdır'

HDP'den Fırat'ın doğusuna operasyonla ilgili açıklama

HDP'den Fırat'ın doğusuna operasyonla ilgili açıklama

Kılıçdaroğlu, Suriye ve Irak tezkeresine 'evet' diyeceklerini açıkladı

Kılıçdaroğlu: Tezkereye 'evet' diyeceğiz!

Mansur Yavaş: 10 bin lira maaş alan çaycılar var

Mansur Yavaş: 10 bin lira maaş alan çaycılar var

Fuat Oktay: Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değil

Fuat Oktay: Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değil

Meral Akşener'den 'operasyon' açıklaması! Trumpa'a tepki, hükümete destek

Meral Akşener'den Trumpa'a tepki, hükümete destek!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.