HABER

AK Parti'li Yavuz: Demokrasi kazansın, İstanbul kazansın

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.06.2019 19:41 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, pazar günü tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili, "AK Parti olarak diyoruz ki 'Demokrasi kazansın, hukuk kazansın, İstanbul kazansın'" dedi.

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, pazar günü tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili, "AK Parti olarak diyoruz ki 'Demokrasi kazansın, hukuk kazansın, İstanbul kazansın'" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, 23 Haziran Pazar günü tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin yazılı açıklama yaptı. İstanbulluların pazar günü sandık başında olacağını belirten Yavuz, şunları kaydetti:
"Bu sefer, 31 Mart'ta yaşanılan usulsüzlüklerin, kanunsuzlukların ve seçim yolsuzluklarının söz konusu olmadığı bir seçim yaşanmasını diliyoruz. 23 Haziran günü; Bütün görevlilerimiz (sandık ve seçim kurulu görevlileri) herhangi bir usulsüzlük, kanunsuzluk ve seçim yolsuzluğu oluşmaması açısından olağanüstü düzeyde dikkatli davranacaklardır" diyen Yavuz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Sandıklarda herhangi bir usulsüzlük görüldüğünde, görevlilerimiz derhal müdahale edecek, müşahitlerimiz, gerektiğinde ilgili okulda bulunan parti hukukçumuzdan da yardım almak suretiyle, şikayetini kayda geçirip alındı belgesi alacak, ayrıca durumu derhal İl ve İlçe SKM'ye de bildireceklerdir. Kanunsuzluk ve yolsuzluk halinde suç duyurularımıza esas teşkil etmek üzere tutanak tutulacak olup hiç kimsenin yaptığı yolsuzluğun yanına kar kalmaması açısından, gereken adımlar anında ve çok etkili bir şekilde atılmış olacaktır."
Kazananın, İstanbul olmasını temenni ettiğini kaydeden Yavuz, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Bu itibarla başta Sandık Kurulu Başkanı olmak üzere tüm sorumluların, seçim Kurulu Başkanı, müdürü ve diğer seçim kurulu görevlilerinin, görevlerini adil, tarafsız ve dürüst bir şekilde yerine getirmeleri en büyük arzumuzdur. AK Parti Seçim görevlilerinin ise seçimin her anını yüksek bir motivasyon ve titizlikle takip etmelerini, gerektiğinde müdahale edip itirazda bulunmalarını, bu itirazları kayda geçirmelerini ve durumdan İl ve İlçe SKM'lerini haberdar etmelerini istiyoruz. AK Parti olarak diyoruz ki demokrasi kazansın, hukuk kazansın, İstanbul kazansın. İstiyoruz ki İstanbul proje insanı, Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı Binali Yıldırım Bey ile daha da gelişsin ve güzelleşsin. Gayret bizden tevfik Allah'tandır. Allah yar ve yardımcımız olsun."

Erkekler de bakım yapar!Erkekler de bakım yapar!
Mardinli CHP seçmenleri İstanbul seçimleri için yola çıktıMardinli CHP seçmenleri İstanbul seçimleri için yola çıktı
Arsaları tarlaya çevrilen emlakçılar CHP’li belediyeyi protesto ettiArsaları tarlaya çevrilen emlakçılar CHP’li belediyeyi protesto etti

En Çok Okunan Haberler

İstanbul seçmeni oy kullanmak için Antalya’dan ayrılıyor

İstanbul seçmeni oy kullanmak için Antalya’dan ayrılıyor

Kocaeli-Sakarya karayolu trafiğe kapandı

Kocaeli-Sakarya karayolu trafiğe kapandı

Adebayor'un yeni adresi belli oldu

Adebayor'un yeni adresi belli oldu

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

HDP'den teröristbaşı Öcalan mektubu hakkında açıklama

HDP'den teröristbaşı Öcalan mektubu hakkında açıklama

Bahçeli'den teröristbaşı Öcalan'ın mektubundan sonra ilk açıklama!

Bahçeli'den teröristbaşı Öcalan'ın mektubundan sonra ilk açıklama!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Diğer Haberler
Hulusi Akar: S-400'ü alarak NATO'dan uzaklaştığımız filan yok

Hulusi Akar: S-400'ü alarak NATO'dan uzaklaştığımız filan yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çengelköy'de restoranda yemek yedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan moderatörlerle yemek yedi

Bakan Soylu'dan '3600 ek gösterge' ve 'af' açıklaması

Soylu'dan 3600 ek gösterge ve af açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öcalan ve Demirtaş arasında iktidar mücadelesi var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öcalan'ın mektubu' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu: S-400'ler Temmuz'da gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu!

Bakan Soylu'dan taş ocağı izni tepkisi

Bakan Soylu'dan tepki: Suç duyurusunda bulunacağım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.