AK Parti'li Yavuz: İstanbul’da seçimin yenilenmesini istiyoruz, diyeceğiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçimin sonucuna müessir olaylar ve haller sebebiyle olağanüstü itiraz edilebileceğini belirterek, "Biz de bu yolu kullanarak, bugün dile getirdiklerimizi, dilekçemize işlemek suretiyle diyeceğiz ki, 'seçimin sonucunu çok net etkileyecek, seçimin sonucuna net müessir olacak olaylar ve haller var, onun için bu olağanüstü itiraz yolunu kullanıyoruz ve İstanbul’da seçimin yenilenmesini istiyoruz" dedi. YSK'nın, 51 sandıkta sayım yapılması kararını değerlendirerek, bu sandıkları saymanın hiçbir anlamı olmadığını söyledi. Yavuz, "Seçimin sonucunu çok net etkileyecek, seçimin sonucuna net müessir olacak olaylar ve haller var, onun için bu olağanüstü itiraz yolunu kullanıyoruz ve İstanbul’da seçimin yenilenmesini istiyoruz" dedi. AK Partili Yavuz, İstanbul seçimlerine yapılan itirazlar hakkında AK Parti Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. CHP'li Öztrak'ın, usulsüzlüklere sebep olacak kişilerin neden daha önce itiraza konu edilmediği yönündeki eleştirisini yanıtlayan AK Partili Yavuz, "Seçim işleriyle ilgilenen herkes bilir ki seçim kurulları, sandık başkanları listesini kimseye vermez. Onun dediği parti üyeleriyle ilgili olsaydı iş değişirdi ama sandık kurulu başkanlarına ilişkin, ilçe seçim kurulları partilere bilgi vermiyor. 'Bu mahremiyetin ihlalidir' diyor ve o listeleri gizli tutuyor" dedi.

'51 SANDIĞI SAYMANIN HİÇBİR ANLAMI YOKTUR' Büyükçekmece’de taleplerini geri çekmediklerinin altını çizen Yavuz, "Bugün olağanüstü itirazımızı da yapıyoruz Büyükçekmece’ye ilişkin. Büyükçekmece'de daha farklı usulsüzlükler de yapılmış" dedi. İstanbul’daki oyların tamamının sayılmasına ilişkin başvuruyu değerlendiren YSK'nın, 51 sandıkta oyların sayılmasına karar verdiğini hatırlatan Yavuz, "YSK’nın kararı hepimizi bağlar ama bu kararları eleştirme hakkımız var. Bu 51 sandığın sayımına karar verilmesini anlamış değilim. Biz bu 51 sandığı örnek verdik. Bunlara ilişkin bir sayım istemedik. 'Bu örneklerle birlikte binlercesi var' dedik. Bu şimdi neyi değiştirecek? Hiçbir şeyi. Bu 51 sandığı saymanın hiçbir anlamı yoktur" diye konuştu. 'İNCE BİR İŞÇİLİK YAPILDIĞI BELLİ' 5 siyasi partinin sandıklarda görevli bulundurduğunu anımsatan Yavuz, tutulan sandık tutanaklarının seçim kurullarına gelmediğine, sayım döküm çizelgelerinin boş bırakıldığına dikkat çekti. AK Partili Yavuz, "Sandık başkanının onu boş getirmesinin anlamı var mı? Öyle bir yöntem, imkan var mı? Bu mümkün mü? Demek ki orada bizim sandık kurulu üyemizin ötesinde bir sahtekarlık var, bir usulsüzlük var, başka bir şey var. Sayım döküm cetveline imzalar atılmış, AK Parti’nin üyesinin de imzası var, rakamlar doğru. Oradan sandık sonuç tutanağına geçirilirken bir bakıyorsunuz, kaydırma yapılmış. Çok hızlı hareket ederek, orada o yapılmış. Bunların münferit hata olarak gözükmesi imkansız ötesi bir şeydir. Çok ince bir işçilik yapıldığı, buna çok özel çalışıldığı her halinden bellidir" değerlendirmesinde bulundu.

'İSTANBUL'DA SEÇİMİN YENİLENMESİNİ İSTİYORUZ DİYECEĞİZ' Seçimin sonucuna müessir olaylar ve haller sebebiyle seçime olağanüstü itiraz edilebileceğinin altını çizen Yavuz, "Biz de bu yolu kullanarak, bugün dile getirdiklerimizi, dilekçemize işlemek suretiyle diyeceğiz ki, 'seçimin sonucunu çok net etkileyecek, seçimin sonucuna net müessir olacak olaylar ve haller var, onun için bu olağanüstü itiraz yolunu kullanıyoruz ve İstanbul’da seçimin yenilenmesini istiyoruz" dedi. 'HAZIRLIKLARIMIZ OLMASAYDI FARKI İNDİREMEZDİK' 31 Mart yerel seçimlerine 1 milyon kişiyle hazırlandıklarını hatırlatan Yavuz, "Gerçekten o hazırlıklarımız olmasaydı biz bu farkı bu derece aşağıya indiremeyebilirdik. Esasen bu sonuçları havale edeceğimiz yerlerde çıkmış sorun. Sandık başkanlarını belirleme imkanına sahip değiliz. Sandık başkanlarının belgeyi bozma, değiştirme durumuna müdahale edebilecek halde değiliz. Esasen seçimin güvenliğini sağlayacak, seçimi hakkaniyetle, adaletli şekilde işletecek kişi ve kurumlarca sorun yaşanmıştır burada. Onun için geldiğimiz noktada diyoruz ki, bu bilakis ilçe seçim kurullarından kaynaklanan, belki onları da başkaları yanıltmıştır. Belki bir müdür, memur, ‘Mülki idareden gelen liste budur’ demiştir, onu yanıltmıştır. Onlar da düşsün onun peşine. Bildiğimiz bir şey var; mülki idarenin verdiği listenin dışına çıkılmış" diye konuştu.