AK Partili Yavuz: Mevcut belediye başkanlarımız aday müracaatında bulunmayacak

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, ''Bütün belediye başkanlıkları ile bütün il genel ve belediye meclis üyeliklerine ilişkin müracaatlar bugün başlıyor. Saat 11.00'de sistemi açıyoruz. Ve müracaatları almaya tüm Türkiye'de başlayacağız. Belediye başkanlıkları için bu müracaatlar 12 Kasım'a kadar devam edecek. İl genel ve belediye meclis üyelikleri için müracaat almayı 3 Aralık'a kadar sürdüreceğiz" dedi.

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 2019 Mahalli İdareler Seçimi aday adaylığı süreci ile ilgili bilgi verdi.

Türkiye'nin 31 mart 2019 tarihinde 9 ay aradan sonra bir kez daha sandığa gideceğini ifade eden Yavuz, şunları söyledi:

"Seçimler demokrasinin temel unsurlarındandır. Bu kapsamda milletimiz bir kez daha yetki verecek ve adeta daha önce seçilmiş olanlar da bir kez daha hesap verecek. AK Parti başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere her seferinde 'rotamız milletin rotasıdır' dediği için her seçim millete koşa koşa gitme hevesiyle davranmış ve milletin teveccühünü almak, milletin beklentilerine karşılık vermek amacıyla millete gitmeyi bilmiştir. AK Parti sadece seçim sürecinde değil her dönem hazır olmasıyla biliniyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla da çalışmalarımızı hızlandırdık ve gece gündüz hummalı bir çalışma sürecine girmiş bulunuyoruz.''

'BU SEÇİM ADAY ADAYLIĞI SÜRECİNDE BİLGİLER ÖNCE İNTERNETTEN GİRİLECEK'

Bütün belediye başkanlıkları ve bütün il genel ve belediye meclis üyeliklerine ilişkin müracaatların bugün başladığını belirten Yavuz, şunları söyledi:

''Saat 11.00'de sistemimizi açıyoruz. Ve müracaatları almaya tüm Türkiye'de başlayacağız. Belediye başkanlıkları için bu müracaatlar 12 Kasım'a kadar devam edecek. 12 Kasım Pazartesi Günü saat 19.00'da belediye başkanlıkları için müracaat bitmiş olacak. Ama il genel ve belediye meclis üyelikleri için müracaat almayı 3 Aralık 2018 Pazartesi günü saat 19.00'a kadar sürdüreceğiz. Bu seçim aday adaylığı sürecinde önce bilgiler internet ortamından girilecek. Yani kişi isterse evinden de girebilecek. Sonra bu ön başvurunun ardından ilgili teşkilat birimine gelmek suretiyle oradan aday formunu çıkaracak ve ıslak imzalı bir şekilde ilgili teşkilat birimine teslim etmek suretiyle alındı belgesini alacak.''

'MEVCUT BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ ADAY MÜRACAATINDA BULUNMAYACAK'

Başvuru ücretlerinin belli olduğunu, kadın ve 18-25 yaş aralığındaki genç adayların başvuru ücretinin yarısını, engelli adaylarında toplam ücretin çeyreğini ödemek suretiyle müracaatta bulunacaklarını belirten Yavuz, şöyle konuştu:

''Bu dönem mevcut belediye başkanlarımız aday müracaatında bulunmayacak. Geçen dönem büyükşehir belediye başkanlığı için 120 kişi aday adayı olmuş. İl belediye başkanlıkları için 399, ilçe belediye başkanlıkları için 5 bin 50, belde belediye başkanlığı için 930, il genel meclis üyeliği için 1634 ve belediye meclis üyeliği için 10 bin 939 kişi ve toplamda 19 bin 74 kişi aday adayı müracaatında bulunmuştu. Bu sefer yine bu rakamlara yakın aday adayı müracaatı olabileceğini öngörüyoruz.''

'İSTEYEN MİLLETVEKİLLERİNİN MÜRACAATTA BULUNMASI MÜMKÜN'

Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, konuşmasına daha sonra şöyle devam etti:

"Bizim tüzüğümüze göre 3 dönem kuralı var ve bu devam etmektedir. Ancak buna ilişkin daha önceki kongrelerin birinde bir esneme yapılmış ve tüzükteki bu yetki Merkez Karar Yönetim Kurulu'na (MKYK) aktarılmıştı. Dolayısıyla tüzüğümüzdeki bu yasak devam etmektedir. Ama MKYK'nın bunu esnetme hakkı ve yetkisi vardır. Milletvekillerimize ilişkin herhangi bir karar almadık. Milletvekilleri bildiğiniz gibi milletvekilliğinden istifa etmeden de müracaatta bulunabilirler. Bizde AK Parti olarak milletvekillerinin müracaat etmesine yönelik bir karar almadık. Açıkçası ne kadar milletvekili müracaatta bulunur şeklinde de bir öngörümüzde şu an yok. Ama isteyen milletvekillerinin müracaatta bulunması elbette mümkündür."

'BU SORUYA CEVAP VEREMEYECEĞİMİ ÖNGÖRÜYORSUNUZDUR'

Daha sonra basın mensuplarının sorularına yanıtlayan Yavuz, bir gazetecinin "Ankara, İstanbul, İzmir için adı geçen bazı isimler var. İstanbul için Numan beyin ismi geçiyor. Melih Gökçek'in de ismi MHP tarafından dillendirilmişti. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz?'' sorusuna şu şekilde yanıt verdi: "Soru güzel ancak bu soruya cevap veremeyeceğimi siz ön görüyorsunuzdur. Dolayısıyla iyi olur, güzel olur, hayırlısı olan olur inşallah diye temenni etmek istiyorum.''

