HABER

AK Parti'li Yavuz, YSK'nin ara kararlarını değerlendirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 20:02 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: - "YSK bugün vermiş olduğu ara kararla, kanunla ihraç edilenlere ilişkin 'oy kullanamazlar' şeklindeki talebimizi oy çokluğuyla reddetti. Diğer iddia ve taleplerimizin araştırılmasına karar verdi"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) ara kararıyla, kanunla ihraç edilenlere ilişkin "oy kullanamazlar" şeklindeki taleplerinin oy çokluğuyla reddedildiğini, diğer iddia ve taleplerinin araştırılmasına karar verildiğini bildirdi.

Yavuz, Twitter'dan, AK Parti'nin İstanbul seçimleriyle ilgili olağanüstü itirazlarını görüşen YSK'nin bugün verdiği ara kararlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kurulun, dün başladığı olağanüstü itiraz dilekçelerinin görüşmelerine bugün de devam ettiğini hatırlatan Yavuz, şunları kaydetti:

"YSK bugün vermiş olduğu ara kararla, kanunla ihraç edilenlere ilişkin oy kullanamazlar şeklindeki talebimizi oy çokluğuyla reddetti. Diğer iddia ve taleplerimizin araştırılmasına karar verdi. Buna göre, 2 bin 732 kısıtlı, bin 229 ölü, 10 bin 290 hem cezaevi hem de İstanbul seçmen listesinde kayıtlı olan, 5 bin 287 hükümlü olmasına rağmen, İstanbul seçmen listesinde kayıtlı olan, 236 yerleşim yeri adresi cezaevi olan, 21 bin 782 kişi 18 yaş üstü zihinsel engelli olan olmak üzere, toplam 41 bin 556 seçmenle ilgili araştırma kararı verdi. Ayrıca sandık başkanları ve memur üyelerin ne şekilde oluşturulduğuna ilişkin konuların araştırılmasına karar verdi."

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Kartal'da iş makinesi taşıyan TIR köprü altında sıkıştıKartal'da iş makinesi taşıyan TIR köprü altında sıkıştı
Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklamaSoylu'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti Ali İhsan Yavuz YSK

En Çok Okunan Haberler

Seks sahnesiyle ilgili olay yorum!

Seks sahnesiyle ilgili olay yorum!

Beştepe'de 23 Nisan töreni

Beştepe'de 23 Nisan töreni

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

23 Nisan kampanyası olay oldu! Limit yok

23 Nisan kampanyası olay oldu! Limit yok

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

ABD'nin kararına Türkiye'den sert tepki

ABD'nin kararına Türkiye'den sert tepki

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu: Yalan rüzgarıyla karşı karşıyayız, adli soruşturma devam ediyor

Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Çubuk Kaymakamlığı'ndan Kılıçdaroğlu açıklaması

Çubuk Kaymakamlığı'ndan Kılıçdaroğlu açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Bakan Akar'dan Kılıçdaroğlu açıklaması!

Çukurca'da PKK'lı teröristlerden taciz ateşi! 2 asker yaralı

Hakkari'de hain saldırı! Yaralı askerler var...

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.