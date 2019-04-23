AK Parti'li Yavuz, YSK'nin ara kararlarını değerlendirdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) ara kararıyla, kanunla ihraç edilenlere ilişkin "oy kullanamazlar" şeklindeki taleplerinin oy çokluğuyla reddedildiğini, diğer iddia ve taleplerinin araştırılmasına karar verildiğini bildirdi.

Yavuz, Twitter'dan, AK Parti'nin İstanbul seçimleriyle ilgili olağanüstü itirazlarını görüşen YSK'nin bugün verdiği ara kararlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kurulun, dün başladığı olağanüstü itiraz dilekçelerinin görüşmelerine bugün de devam ettiğini hatırlatan Yavuz, şunları kaydetti:

"YSK bugün vermiş olduğu ara kararla, kanunla ihraç edilenlere ilişkin oy kullanamazlar şeklindeki talebimizi oy çokluğuyla reddetti. Diğer iddia ve taleplerimizin araştırılmasına karar verdi. Buna göre, 2 bin 732 kısıtlı, bin 229 ölü, 10 bin 290 hem cezaevi hem de İstanbul seçmen listesinde kayıtlı olan, 5 bin 287 hükümlü olmasına rağmen, İstanbul seçmen listesinde kayıtlı olan, 236 yerleşim yeri adresi cezaevi olan, 21 bin 782 kişi 18 yaş üstü zihinsel engelli olan olmak üzere, toplam 41 bin 556 seçmenle ilgili araştırma kararı verdi. Ayrıca sandık başkanları ve memur üyelerin ne şekilde oluşturulduğuna ilişkin konuların araştırılmasına karar verdi."

