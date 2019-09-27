AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Emin olun o ekonomik saldırılar boşa çıktı, bu faizler düşmeye başladı ya daha düşecek, dövizler bundan sonra son derece kontrol altına alınacak." dedi. Adapazarı Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen partisinin Adapazarı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Yavuz, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin kurulduğu günlerde yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla mücadele ettiğini söyledi. Türkiye'nin söz konusu dönemde durumunun gerçekten içler acısı olduğunu aktaran Yavuz, "Batıyorduk, hatta batmıştık. IMF'ye olan borcumuzu ödeyemeyecek haldeydik biz. Belediyeler hiçbir şey yapamıyordu, özel idare hiçbir yere yetemiyordu. 2002'li yıllarda her şey durmuştu adeta. Oralardan geliyoruz." diye konuştu. Yavuz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şimdi "bol keseden attığını" savunarak, şöyle devam etti: "İstanbul adayı da attı. Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'nun 6 ayda yaptıklarını Ekrem İmamoğlu İstanbul'da 5 yılda yapamayacak çünkü onların hizmet anlayışı öyle. Bir yerde bir kez daha takip ettim sözünü, diyor ki, 'Beylikdüzü'nde kişi başına düşen yeşil alanı 9,5 metrekareye çıkardım'. Gerçek rakamı irdeleyelim dedik, 3,5 metrekare. Peki daha gerçek olan ne? Devletin, belediyenin yeşil alanlarını kendi sitesine kattı, kendi yeşil alanı olarak orada kullanıyor. Bir gün bu sözlerimden ötürü dava açılırsa belgeleriyle ortaya nasıl koyacağımı gösteririm açıkçası. Anlayış bu, onun için bir şey çıkmayacak. Geçmişte o CHP'li belediyelerden, iktidarlarından hiçbir şey çıkmadığı gibi."

- "Dış kaynaklı ekonomik saldırı" Türkiye'ye yakın zamanda ekonomik saldırı yapıldığını, hiç olmayacak yerde dövizin aşırı şekilde arttığını gördüklerini vurgulayan Yavuz, dövizin şu anda düşüş gösterdiğini belirtti. Yavuz, "Nasıl oluyor bu? Kriz olsaydı böyle olur muydu? Kriz yoktu. Sadece AK Parti'yi düşürmek, Recep Tayyip Erdoğan'ı köşeye sıkıştırmak için dış kaynaklı ekonomik saldırı vardı. Ama çok şükür Türkiye bu ekonomik saldırıyı boşa çıkarttı çünkü başımızda dünyanın en iyi lideri, komutanı Recep Tayyip Erdoğan var. Emin olun o ekonomik saldırılar boşa çıktı, bu faizler düşmeye başladı ya daha düşecek, dövizler bundan sonra son derece kontrol altına alınacak. O kötü günler geride kaldı. Neye dayalı olarak söylüyorum, bir iki ay önce Merkez Bankasının stokları 96 milyar dolardı, bugün 102 milyar dolar. Yani bir iki ayda o kadar artıyorsa bundan sonraki gidişatın nasıl olacağını siz düşünebilirsiniz." ifadelerini kullandı. - "Bir taşta iki kuş vurmuşuz, derdin ne senin?" Tank Palet Fabrikası'nın Katar ordusuna devredildiği iddialarına da değinen Ali İhsan Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü: